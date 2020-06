En Puebla no nada más hay familias enteras paseando cualquier día, sino pululan negocios no esenciales abiertos, una constante en las calles de la zona conurbada a la capital, a pesar del alto índice de contagio de Covid-19.

Sin embargo decenas de establecimientos siguen burlando la ley, incluidos algunos clandestinos, como un bar ubicado en la colonia 20 de Noviembre que opera sin mayor problema.

En este panorama, tanto los Ayuntamientos de San Pedro y San Andrés Cholula, así como de Puebla capital, además de autoridades estatales, han emprendido acciones para el cierre de establecimientos no esenciales, en algunos casos llegando a la clausura.

Entre los tres ayuntamientos en los últimos días se han clausurado 25 negociaciones que han infringido los decretos ante la emergencia sanitaria, mientras la Secretaría de Gobernación estatal, solo ha sellado a cinco comercios de la toda la entidad.

En todos los ayuntamientos, las clausuras es el último paso ante la negativa de los negocios de cerrar por reincidencia, debido a que primero se les da la oportunidad de bajar las cortinas sin necesidad de sellos.

De esta manera, más de cien establecimientos no esenciales en dichos municipios han sido sorprendidos abiertos, quienes finalmente son convencidos por autoridades de no hacerlo, ante el riesgo de la propagación del nuevo coronavirus.

El bar clandestino

Diariamente opera un antro clandestino con prostitución, venta de droga y servicio de bar, en la colonia 20 de Noviembre, acusaron vecinos del lugar.

El negocio está totalmente oculto ubicado exactamente en la 9 Norte 7208 de dicha colonia cercana a la rotonda de la China Poblana, al nororiente de la ciudad de Puebla.

Diariamente se ven a varios sujetos afuera de la vivienda recibiendo a parroquianos, luego de que mujeres entran al sitio que está totalmente oculto y sin ningún anuncio, refieren los afectados.

El negocio opera en la total clandestinidad en una casa vieja, estilo vecindad y en muy mal estado, donde irónicamente antes de que entren los clientes, se les proporciona gel antibacterial.

Al interior de la vivienda hay un patio donde se sirven bebidas alcohólicas a los clientes y el lugar es una especie de pasarela donde las prostitutas esperan a ser elegidas.

Asimismo, acusaron que junto a dicho bar clandestino, hay una miscelánea donde se vende alcohol con botella abierta, por lo que los clientes se emborrachan ahí mismo.

Restricciones

Puebla al estar en semáforo rojo ante el máximo riesgo de contagios, hay una serie de restricciones, como por ejemplo la venta de bebidas embriagantes o comida servida en mesas.

Además, los hoteles deberán tener una ocupación al 25%, con huéspedes que desempeñan labores esenciales.

Asimismo los restaurantes y cafeterías solo podrán vender sus productos para llevar o a domicilio, mientras las estéticas y peluquerías, solo podrán laborar a domicilio, para evitar aglomeraciones.

Los parques públicos solo deberán contar con un aforo al 25 por ciento y solo para actividad física, prohibidos los días de campo.

En tanto, pueden abrir mercados y supermercados abiertos con aforo al 50 por ciento, permitiendo ingreso a una sola persona por familia, mientras los centros comerciales deberán permanecer cerrados.

Por lo tanto, ante la emergencia sanitaria no se pueden abrir en Puebla, bares, gimnasios, spas, cines, teatros, museos, lugares de culto, ni eventos masivos, así como la realización de fiestas multitudinarias.

Puebla capital

Un restaurante y cinco gimnasios han sido clausurados en la capital del estado, según el último reporte de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.

El titular del área Gustavo Ariza Salvatori, que la clausura del restaurante fue en el centro histórico por no respetar el decreto, pues no pueden realizar el servicio a la mesa, sino solo a domicilio.

Dicho comercio está ubicado en la calle 5 de mayo, debido a que brindaba servicio en mesa, a pesar que está prohibido.

Además en los últimos días se cerraron cinco gimnasios ubicados más en la periferia de la ciudad, los que tampoco no tienen permitido operar desde el pasado 19 de marzo.

El 8 de junio, el ayuntamiento capitalino informó que por la venta y consumo de alcohol en botella abierta, clausuró dos bares, dos botaneros y dos misceláneas.

La Unidad de Normatividad y Regulación Comercial del gobierno municipal realizó un recorrido para detectar la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos de la ciudad, y detectar aquellos que incumplían con el decreto publicado el 20 de abril.

Los sancionados fueron: el restaurante-bar “Pacheco” ubicado en la colonia Lomas de San Miguel, el bar “Bryan” de la colonia San Pedro; los botaneros “Búfalo” y “El Erupto de Mario” ubicados en la junta auxiliar de San Pedro Zacachimalpa y en la colonia San Francisco Mayorazgo; así como las misceláneas “El Supercito” y “Santi” localizadas en la colonia Maravillas y el Infonavit Manuel Rivera Anaya, respectivamente. Todos fueron los clausurados.

De todo

En San Andrés Cholula, han sido clausurados 17 establecimientos, entre ellos tiendas de ropa, barberías y estéticas, informó Omar Pérez Torres, director de Protección Civil y Bomberos de San Andrés Cholula.

Elementos del área hacen recorridos diarios por la demarcación en los que se exhorta diariamente en promedio hasta a 35 negocios, tras denuncias ciudadanas, de cerrar sus puertas y mantener la sana distancia.

Solo si caen en reincidencia se procede a sanciones económicas o a la clausura.

“De momento por la situación que atravesamos, son las multas mínimas para no afectarlos, la clausura es lo último que aplicamos, primero es el dialogo, después el diálogo y luego el diálogo, han sido casos donde se pone en riesgo a la ciudadanía y hay reincidencia”, explicó el funcionario municipal.

De las 17 clausuras de negocios, se han sorprendido a un karaoke, una pulquería, una tienda de ropa en Vía San Ángel.

Hasta la tercera llamada de atención es cuando se sanciona al dueño del negocio y tiene que realizar un trámite para reabrirlo después de la contingencia sanitaria, explicó.

Torres Pérez exhortó a los ciudadanos a reforzar las medidas de prevención en estos días de máximo contagio que se vive en la entidad y el país, con la finalidad de salvaguardar la integridad física y la salud de los ciudadanos.

Mas cierres

El ayuntamiento de San Pedro Cholula, se han clausurado a dos establecimientos, el primero de ellos el restaurante Uxmal, así como un gimnasio.

La indicación del presidente municipal, Luis Alberto Arriaga es que no es una medida recaudatoria, más bien de prevención, por lo que no se tiene una sanción económica, solo es el pago de sellos que se colocan, pero no pagan la multa.

En este municipio, alrededor de 25 establecimientos han tenido llamado de atención por abrir sus puertas, pero sí han hecho caso, por lo que no se ha procedido a la clausura.

En el municipio de Coronango clausuraron un negocio por incumplir con la norma de cerrar temporalmente, tras decreto del estado de prohibir la venta de bebidas alcohólicas.