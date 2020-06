“Trabajamos sin el equipo necesario, ni cubrebocas de calidad nos entregan, está en riesgo nuestra vida”, sentenciaron trabajadores de la salud en protesta, ante la pandemia de Covid-19, al señalar que tres trabajadores han perdido la vida contagiados.

Al menos medio centenar de médicos, enfermeras, camilleros y otros trabajadores de la salud, se manifestaron en las puertas del hospital del ISSSTE en Puebla.

#EnHilo 👉🏻 Así se ve la manifestación de personal del ISSSTE de San Manuel, que exigen material de protección para atender pacientes con #covid19. 🦠



Vía @CristopherDam

Los manifestantes piden bases y prestaciones para empleados eventuales, además de equipo de protección, luego de que fallecieron dos camilleros contagiados por Covid-19.

Una enfermera, relató que los directivos del instituto se la pasan sentados tomando café, sin hacer caso a las exigencias, mientras que todos arriesgan la vida.

Aclararon que no están en paro de labores, sino que la manifestación está realizada por el primer turno de trabajadores, mientras otros siguen laborando normalmente en apoyo de los afectados.

Señalaron que entienden que existe una demanda mundial por mascarillas especializadas por ejemplo, para evitar contagios, pero ni siquiera las que les dan cubren las necesidades mínimas.

Las exigencias

“Mi hijo era muy sano, necesito respuestas”, clamó el padre de Alejandro Vélez, uno de los camilleros a uno de los directivos del hospital que salió a recibirlos.

“Yo le compré una mascarilla especial, no sé qué pasó, se me fue mi hijo, creo que aquí no le dan el apoyo”, dijo el padre de familia.

Una enfermera señaló que los médicos no quieren entrar al cuarto piso a valorar a los pacientes ante la falta de equipo y quienes están atendiendo son las enfermeras.

#Ahora 💡 Personal del @IssstePuebla

se manifiesta para exigir insumos médicos, además de Seguridad Social y pagos completos para atender el #COVID19. 🦠



Vía @CristopherDam

No hay ventiladores, señalaron, al indicar que solo hay 35 en todo el hospital, los que son insuficientes: “no hay llegado nuevos, en sexto piso hay seis ventiladores, no es posible que sigamos así, vamos a enfermar todos”.

“A los trabajadores nos tratan como limosneros, nos tienen esperando horas, no aparece el material”, señalaron ante un directivo del instituto.

Indicaron que el sindicato de trabajadores del ISSSTE, acordó en con comitiva una mesa de trabajo, donde se plantearán las exigencias para que sean resueltas lo más pronto posible.

El representante del gobierno federal se comprometió a entablar el dialogo y que este mismo día habría una respuesta.

“No nos vamos a mover”, sentenciaron al señalar que harán plantón indefinido, mientras mantienen cerrada la avenida de la 14 Sur y boulevard Sánchez Pontón, en la zona dorada de la ciudad de Puebla.