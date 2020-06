La tarde de este lunes, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llamó la atención por un reloj de marca Rolex que intentó ocultar en un video difundido junto con el Presidente de México en el que se informó sobre una llamada telefónica con Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá por el Covid-19 y el inicio del T-MEC en las próximas semanas.

Conversamos vía telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. pic.twitter.com/moDASOwKo0 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 15, 2020

En el video se observa como el canciller se percata de que su reloj sale en cámara y sube la manga de su chamarra tratando de esconderlo; el reloj es un modelo Sumariner Date de la marca Rolex con un valor mayor a los 14 mil dólares, es decir, alrededor de los 309 mil pesos, de acuerdo a la página de la marca suiza, fue el primer reloj de pulsera que podía sumergirse hasta 100 metros debajo del agua.

Al respecto, Enrique Núñez durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN) comentó: "cuando traes caca en el pañal, llega un momento en donde por más que quieres ocultar las cosas, no puedes... nunca lo he platicado pero cuando Rafael Moreno Valle era candidato al gobierno del Estado, en una gira en la sierra norte (...) íbamos platicando y traía un pantalón color caqui, tipo dockers y una camisa verde militar que se abrochan en el brazo.

"Le dije a Rafael: ¿Y ese look? no te lo conocía y me dijo contratamos unos asesores españoles en materia de imagen y de entrada me dijeron que este tipo de camisas y colores son los que debía usar para la campaña porque da la imagen de 'trabajo', me explicó todo y no traía reloj y me dijo: 'fíjate que me dijeron que no use reloj, salvo cuando vaya a un evento un poco más formal y me tengo que poner un reloj de extensible de caucho, uno barato tipo Casio'".

La anécdota contrasta con las críticas al canciller, que por segunda vez es señalado por su uso de relojes marca Rolex; en 2019, el entonces director de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, tuvo que aclarar que el reloj de Ebrard fue el regalo de bodas de su esposa, Rosalinda Bueso.

En la opinión de Núñez, "cuando tu te alquilas para ser político, tienes que llegar a tu caja fuerte o a tu caja de seguridad en el banco, y despedirte de tu colección de relojes acero-oro, oro, carísimos de París, tienes que entender que mientras tu estes alquilado al servicio público tienes que olvidarte de eso. Pero una persona como Marcelo Ebrard, como hay otros políticos, se resisten a hacerlo".

¿Se enteró Marcelo Ebrard del decálogo donde el presidente recomienda "alejarse del consumismo"?

¡Así destrozamos la noticia esta noche en DLN!