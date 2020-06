Desde Puebla, el presidente, Andrés Manuel López Obrador advirtió que se acabó la corrupción y los programas sociales llegan a las familias más necesitadas, sin intermediarios, a pesar de las protestas de Antorcha Campesina “acostumbrados a jinetear el dinero”; se refirió a los conservadores quienes “se creían dueños de México” y hoy en sus automóviles realizan protestas, dijo que a pesar de la guerra sucia, su administración no dará un paso atrás en contra de la impunidad.

Acompañado por el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, el mandatario federal resaltó que Puebla es uno de los estados más beneficiados en cuanto a programas sociales, pero estos ya no se entregan a través de líderes de organizaciones civiles, sino de forma directa, para evitar actos de corrupción.

“Los programas no se entregaban de manera directa a la gente, a la gente no le llegaba o llegaba incompleto, llegaba con moche o piquete de ojo y ahora es directo a cada beneficiado, sin intermediarios, esto no les gusta a quienes estaban acostumbrados a jinetear y manejar el dinero del presupuesto y se quedaban con una cantidad considerable ahora ya no se permite la corrupción, pueden estar gritando y pueden haber manifestaciones de automovilistas, que se sentían dueños de México y que venían a saquear al país”, dijo.

217 municipios tendrán bancos del bienestar

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que cada municipio tendrá un banco del bienestar, a través del cual se realizarán los depósitos para que las madres jefas de familia, productores, jóvenes y adultos mayores reciban sus apoyos, como parte de los diversos programas de becas, apoyos para personas con discapacidad y apoyos al campo.

“En dos años 223 sucursales del Banco del Bienestar. Puebla tiene de 217 municipios y tengo la dicha enorme de conocerlos y en cada municipio habrá una sucursal del banco bienestar”, dijo el jefe del Poder Ejecutivo Federal.

Puebla recibe apoyos para atender pandemia del Covid-19

A su vez, informó que en Puebla se inició el apoyo con otros créditos para los pequeños y micro empresarios, pero también para quienes trabajan en la informalidad, los que son de 25 mil pesos por cada empresa o negocio.

“En Puebla han recibido 6 mil 605 pequeños empresarios, además los que no están en la economía formal, los que no tienen trabajadores inscritos en el IMSS también se les está apoyando, 12 mil 478 créditos también de 25 mil pesos a cada pequeña empresa familiar”, informó el presidente de México.

Además, el mandatario federal resaltó los Hospitales Covid-19 en la entidad, pues son al menos once nosocomios y junto con el Gobierno del Estado, se atienden a las personas “vamos a continuar apoyando a Puebla en todo lo que se necesite y vamos también a seguir atendiendo a los enfermos de la pandemia”, dijo.

Los apoyos federales

López Obrador informó que 254 mil 455 estudiantes de preparatoria están becados en Puebla; además suman 312 mil 509 estudiantes de prescolar primaria y secundaria los que reciben apoyos para continuar sus estudios.

Además, 452 mil 590 adultos mayores tienen garantizada una atención; mientras que, 47 mil 116 niñas y niños con discapacidad reciben una pensión; por otra parte, 5 mil 36 niñas y niños menores de cuatro años que reciben becas para que acudan a estancias infantiles.

A su vez, el mandatario federal informó que 146 mil productores, ejidatario, comuneros y pequeños propietarios han sido beneficiados y se establecieron precios justos en granos como maíz y frijol, trigo, arroz y leche.

Universidades AMLO en marcha

En otro tema, el presidente López Obrador informó que en Puebla están en proceso cuatro universidades, las que abrirán sus puertas el próximo ciclo escolar, destacó que Puebla fue de los primeros estados en que se aplicó este programa.

“Hay 7 mil 423 escuelas que están recibiendo de manera directa su apoyo para obras de mantenimiento. Desde la tesorería de la federación llega a los planteles de acuerdo al número de alumnos llega el presupuesto que manejan padres y madres de familia”, dijo.

En medio de protestas y también de seguidores, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la entidad por décima vez, en donde refrendó su compromiso para apoyar a las y a los poblanos.