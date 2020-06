La administración municipal desarrollará nuevas estrategias para combatir la incidencia delictiva y fortalecer los programas de apoyo económicos derivados de la "nueva normalidad" impuesta por el Covid-19, reveló Claudia Rivera Vivanco luego del encuentro con Andrés Manuel López Obrador.

La alcaldesa puntualizó que con el Presidente de México, trataron los temas de las tareas, el fortalecimiento y la coordinación en materia de seguridad para ir a la baja en la incidencia delictiva en la Angelópolis.

Además, acordaron hacer una transformación positiva en la descomposición social que los poblanos tienen; con la intención de atenderlos en los cinco ejes como la violencia contra las mujeres, fortalecimiento de la justicia cívica, protección civil y construcción de paz.

Rivera Vivanco valoró que es básicamente importante combatir el tráfico de personas por la cercanía que tiene Puebla con Tlaxcala, una de los estados en donde se práctica históricamente ese delito.

Priorizó que aprovecharon también la reunión para poner sobre la mesa los aspectos que tienen que ver con la atención especial que se pondrá en el tema de los feminicidios y el tráfico de personas en ciertas zonas de Tlaxcala en donde las mujeres son explotadas.

Ante ese panorama urgió a la implementación de protocolos de justicia cívica y las Puertas Violetas, ya se implementen.

Anunció que la próxima semana dará a conocer los pormenores de esa mesa de trabajo; además ambos niveles de gobierno buscan erradicar la violencia en contra de las mujeres, los feminicidios, la trata de personas y fortalecer la justicia cívica.

Al referirse a los apoyos a grupos en situación de vulnerabilidad por la pandemia, dijo que analizaron los programas federales como el Crédito a la Palabra para la reactivación económica de 19 mil 500 medianas y pequeñas empresas, que deberán estar registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y no haber despedido a sus trabajadores durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

"El poder conocer la información nos permite que aquellos que no fueron parte de este programa puedan recibirlo por parte del municipio para no encimarse y pararlo, por eso la estrategia de seguridad está en función del fortalecimiento de las policías y en materia de bienestar que nos permita apoyar a la población para que no se vayan por el camino de la delincuencia”.