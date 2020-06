El gobernador, Miguel Barbosa Huerta acompañó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su estancia en Puebla, primero en la 25 Zona Militar y después en San Pedro Cholula donde conmemoró el aniversario XLIII del Plan DN –III. Durante la conferencia que ambos compartieron, destacó la falta de cubrebocas del mandatario poblano pese al decreto que obliga a los ciudadanos a utilizarlo.



"El Barbosa de hoy no sólo no me gustó, me parece incongruente que alguien que ya emitió un decreto ordenándole a todos los poblanos que se pongan un cubrebocas en actos públicos, hoy porque llegó López Obrador 'Ay no se vaya a molestar y me lo quito', ahí sí que me perdone pero le faltaron tamaños", aseveró Enrique Núñez en el programa Off The Record.



Aunque este medio día accedió al uso de gel y la medición de su temperatura, desde el inicio de la pandemia de Covid-19, el presidente de la República se ha negado a usar cubrebocas y ha declarado ante los medios que “no me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo (López-Gatell, subsecretario de Salud), le pregunté y él ya tiene una explicación sobre eso. Entonces yo le hago caso”.



En la opinión de Gerardo "Yuca" Sánchez, la decisión de Barbosa Huerta de no usar la mascarilla ante López Obrador fue un asunto de conveniencia política: "¿Qué pasa si el gobernador Miguel Barbosa se presenta al acto en el que el presidente y su gente cercana van sin cubrebocas, y él se pone un cubrebocas, el desafío al presidente podría tener un costo político hacia Puebla que probablemente no nos conviene. La fuerza del presidente tiene un peso muy fuerte en el ánimo de los gobernadores".



El periodista Luis Enrique Sánchez, destacó que el gobernador poblano sí traía su cubrebocas, pero en la mano, "creo que lo traía puesto y le dio 'mieditis' y se lo quitó, pero yo observé que lo traía en la mano".



Al respecto, cabe destacar que el edil de San Pedro Luis Alberto Arriaga, usó la mascarilla de protección en todo momento, durante la convivencia entre los mandatarios.



Durante las últimas giras de AMLO, distintos gobernadores han portado el cubrebocas en eventos o ruedas de prensa que el presidente ha encabezado; en su visita a Quintana Roo para dar banderazo al Tren Maya, el gobernador Carlos Joaquín González lo utilizó, mientras Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, destacó en una 'mañanera' con varios funcionarios al ser el único que lo portó.

