Este jueves, el Juez de Control de Tuxtepec, Oaxaca, vinculó a proceso al elemento de la Policía Municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, S. R. R., por el homicidio del futbolista mexico-estadunidense Alexander Martínez Gómez ocurrido el pasado 9 de junio por la noche.

La Fiscalía General de Oaxaca reveló que el Juez de Control determinó prisión preventiva oficiosa al uniformado y otorgó dos meses para el cierre de investigación complementaria.

De acuerdo con las investigaciones, el 9 de junio de 2020, alrededor de las 22:30 horas, el juvenil de 16 años, circulaba a bordo de una motocicleta marca Vento color rojo en compañía de otros jóvenes sobre la carretera El Amate-Acatlán de Pérez Figueroa.

Cuando llegaron a la altura del crucero “La Cruz”, la patrulla 023 de la Policía Municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, la cual, venía en sentido contrario y con las luces apagadas, les cerró el paso.

Segundos después del 'cerrón', descendió el ahora detenido, quien portaba una escopeta y, sin emitir alguna palabra, abrió fuego contra el adolescente, privándolo de la vida en el sitio.

En un principio, la madre de Alexander señaló que la Policía Municipal intentó justificar el homicidio sembrando un arma al adolescente, pero al mostrar que él pertenecía a un equipo filial del equipo de fútbol Rayados del Monterrey, esta versión fue desechada.

“Mi hijo no era malo, mi hijo no fumaba, mi hijo no tomaba, mi hijo tenía un sueño y estos hijos de su madre se los han truncado”..

La madre de Alexander, Virginia Gómez Pérez, aseguró que su hijo fue en compañía de sus amigos a la tienda de una gasolinera por un refresco, pues habían pedido pizza.

El caso llegó a los oídos del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien asumió el caso y pidió a la Fiscalía del Estado que tomara cartas en el asunto.

Alexander fue despedido por sus amigos y conocidos el fin de semana con un último gol.