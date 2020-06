La presidenta municipal de Cuautlancingo, Lupita Daniel, realizó la entrega de estímulos económicos a 45 orientadoras comunitarias que laboran en los 12 Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC’s), ubicados en las diferentes colonias y juntas auxiliares del municipio.

Daniel Hernández, indicó que el total de la cantidad entregada consta de 180 mil pesos provenientes de recursos propios y se realiza con la finalidad de ayudarlas económicamente, luego de que se vieran afectados sus ingresos, tras la contingencia sanitaria por el COVID-19, que implicó el cierre de los centros de atención, así como el cese de cuotas por parte de los padres de familia.

“Con esta acción este Gobierno Incluyente les brinda una respuesta a su petición y en días pasados, la Presidenta del Sistema DIF Municipal, Alejandra Daniel Hernández, les hizo entrega de despensas y no me queda más que pedirles que no bajen la guardia, que sean portavoces con sus familiares y amigos de seguir con las recomendaciones emitidas por nuestras autoridades de salud”, dijo Lupita Daniel.

Con la presencia de tres regidores del Ayuntamiento y personal del DIF Municipal, enfatizó que todos deben poner en práctica el lavado de manos frecuente, usar gel antibacterial, quedarse en casa y solicitar asistencia en caso de presentar algún síntoma relacionado con el Coronavirus, ya que estamos en las semanas críticas ante los casos positivos por COVID-19.

Por su parte, la orientadora comunitaria, Josefina Ramírez Rugerio, del CAIC Getzemani, agradeció el apoyo económico, a nombre de sus compañeras y señaló que en dichos centros se brindan servicios a personas de escasos recursos, pues se busca ayudar a quienes más lo necesitan, privilegiando la participación de los padres de familia.

Por su parte, Alejandra Daniel Hernández, presidenta del Sistema DIF Municipal, reiteró que el DIF Municipal se trabaja de forma responsable y comprometida, pero sobre todo buscado generar nuevas opciones que den como resultado un proyecto de educación con calidad.

Finalmente, la presidenta municipal, reconoció la gran labor de cada una de las orientadoras pertenecientes a los CAICs de Cuautlancingo Centro, Benito Juárez, Villa Olímpica, San Lorenzo Almecatla, Gustavo Díaz Ordaz, Los Ocotes, Sanctorum, Alberto de la Fuente, 16 de Septiembre, Getzemani, San Cristóbal Tulcingo y Viva 1 a quienes les refrendó su apoyo con cada una de sus familias durante este periodo de aislamiento social.