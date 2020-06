Este domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre y en nuestro fin de semana de cine, hablaremos de algunas de esas producciones que les rinde homenaje a los papás. Así comedias, dramas, animación y más estarán presentes en historias que hablan de ese ser único. Las películas pueden disfrutarse en diferentes formatos y medios como Cinépolis Klic, Amazon, Netflix, en la programación de televisión abierta o cable, pero también se pueden comprar.

De las recomendaciones

Están todos bien. Bajo la dirección de Kirk Jones la producción de finales del 2009, habla de un hombre viudo, que al no tener noticias suficientes de sus hijos, decide visitar a cada uno en sus respectivas ciudades a pesar de que esto será para él un desgaste físico y de salud. En el camino descubre que sus únicas conexiones familiares con sus hijos, eran a través de su esposa ya fallecida, por lo que ahora será más difícil ese acercamiento el cual estará lleno de sorpresas y muchos altibajos. La cinta cuenta con la magistral actuación de Robert De Niro, acompañado de Sam Rockwell, Drew Barrymore, Kate Beckinsale entre otros.

En busca de la felicidad drama clásico con la estupenda actuación de Will Smith. Basado en una historia real, veremos la vida y lucha de Chris Gardner quien es abandonado por su esposa que le deja a su pequeño hijo. Expulsado de su apartamento, sin trabajo, él y su hijo se encuentran solos sin ningún lugar a donde ir. A pesar de que Chris eventualmente consigue trabajo como interno en una prestigiada firma financiera, la posición no le da dinero. El dúo debe vivir en albergues, en la calle, el metro, incluso pasar la noche en un baño público. Con la dirección de Gabriele Muccino, Will es acompañado en esta trama por su hijo Jaden Smith, lo que hace aún más fuerte esta película.

Yo soy Sam, drama que habla de un padre que padece discapacidad mental, por lo que debe luchar por la custodia de su hija y enfrentar mil batallas. La cinta del 2002 es dirigida por Jessie Nelson y protagonizada por Sean Penn, Dakota Fanning, Michelle Pfeiffer, Laura Dern entre otros.

La vida es bella drama italiano de 1997, donde una familia de clase media es separada bruscamente y llevada a diferentes sitios. Es ahí cuando Guido personaje central de la historia padre y esposo, construye toda una fantasía para proteger a su hijo y que este no se de cuenta que están en realidad en un campo de concentración nazi. La cinta es protagonizada y dirigida magistralmente por Roberto Benigni acompañado de Giorgio Cantarini y Nicoletta Braschi.

Amanda drama francés donde veremos a David un joven que disfruta de su libertad, se gana la vida con pequeños trabajos y evita tomar decisiones que lo comprometan. Es solitario y soñador hasta que conoce a Lena, su nueva vecina. Su vida transcurre normalmente hasta que su hermana muere en un atentado en París, ahora tendrá que hacerse cargo de su pequeña sobrina y convertirse en su padre. Actúan Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stancy Martin. Dirige Mikhael Hers.

El rey león, la película que está en animación normal y acción real es un clásico del cine, con la dirección de Jon Favreau, lleva a la sabana africana donde un futuro rey ha nacido. Simba idolatra a su padre, el rey Mufasa y está entusiasmado con su destino real. Pero no todos en el reino celebran la llegada del nuevo cachorro. Scar, el hermano de Mufasa y antiguo heredero al trono, tiene sus propios planes.

Beautiful Boy: Siempre serás mi hijo drama intenso basado en el best-seller del libro homónimo, que narra desde los ojos de David Sheff, la desgarradora historia de las adicciones de su hijo Nic; un chico encantador y querido por todos a su alrededor pero que dolorosamente, ha caído al límite de las adicciones. Un viaje de ida y vuelta lleno de desesperación, pero también de esperanza. Actúan Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Dirige Felix Van Groeningen.

Un zoológico en casa basada en una historia real, presenta la vida de una familia que tiene muchos problemas a raíz de la muerte de la mamá, un día tienen que irse a vivir al nuevo lugar de trabajo del padre, la sorpresa llega cuando este lugar es un zoológico en vías de desaparecer, tomando así un verdadero reto por la supervivencia del zoológico, lo que los llevará a unirse más y encontrar el amor y la amistad. La cinta es dirigida y escrita por Cameron Crowe actúan Matt Damon, Colin Ford, Maggie Elizabeth Jones y Scarlett Johansson.

“Buscando a Nemo” la película remonta a la historia del pececito “Nemo” y sus amigos del mar con quienes vivirá grandes aventuras en busca de su salvación. En la trama también veremos a “Dory” un pez que carece de memoria inmediata y al padre de Nemo quien es todo un héroe por la epopeya que vive con tal de rescatar a su pequeño hijo. La cinta es por Andrew Staton y Lee Unkrich.

No se aceptan devoluciones, drama con toques de comedia que habla de Valentín un soltero y mujeriego que vive en Acapulco. Un día una mujer de su pasado deja un bebé en su puerta y desaparece. Valentín decide ir a Los Ángeles en su búsqueda, pero en vez de encontrar a la madre, descubre un hogar para él y su nueva hija Maggie. La cinta es dirigida, escrita y actuada por Eugenio Derbez, se estrenó en el 2013 y cuenta también con las actuaciones de Loreto Peralta, Jessica Lindsey, Alessandra Rosaldo entre otros.

“Después de Lucía” para despertar conciencia sobre el acoso escolar llamado “Bullying”. La cinta es una historia de adolescentes y sus familias, así como la incapacidad de comunicación entre padres e hijos; también se verá el “Bullying”, llevado a niveles de crueldad verdaderamente alarmantes. Entre los artistas que participan están Tessa Ia y Hernán Mendoza. La dirección es de Michel Franco.