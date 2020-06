El diputado local, Gerardo Islas Maldonado, lamentó que aún no se haya turnado a comisiones la propuesta a la Secretaría de Hacienda, así como a la Cámara de Diputados federal para que en lo que resta del año, la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) tenga una reducción de seis puntos, es decir que pase del 16 al 10 por ciento.

Comentó que lo anterior forma parte de una iniciativa que presentan los legisladores que formaban parte del Partido Nueva Alianza y tiene como fin apoyar a la sociedad y empresas, reduciendo un gravamen que los afecta.

Señaló que en el informe del Banco Mundial, en el apartado de proyecciones regionales para América Latina y el Caribe, se establece textualmente lo siguiente: "La economía de México, golpeada por condiciones financieras más difíciles, el derrumbe en los precios del petróleo, la paralización del turismo y las restricciones en la circulación, se encuentra en vías de contraerse un 7,5 %".

Comentó que en el mismo análisis se resalta que en varios países, las medidas adoptadas por los gobiernos para contener los efectos económicos nocivos de la pandemia, incluyen “paquetes de estímulo fiscal que incluyen asistencia social, apoyo para pequeñas empresas, fondos adicionales para el sector de la salud, la postergación de los vencimientos de impuestos y la suspensión de pagos de préstamos y servicios públicos.”

Islas Maldonado comentó que en las circunstancias descritas, es muy importante el otorgamiento de un estímulo fiscal generalizado, a través de la disminución de la tasa vigente del Impuesto al Valor Agregado señalada en el artículo primero de la Ley que regula dicho impuesto, con el objeto de disminuirla del 16 al 10%. El objetivo de dicha disminución es dar un impulso fuerte al consumo interno de bienes y servicios, aumentando la demanda actual para reactivar la oferta y la producción.

Precisó que si bien tal disminución implica una caída en los ingresos fiscales del sector público, también es cierto que el impacto de la disminución del impuesto beneficia directamente a casi toda la población, en la medida en que el consumo de bienes y servicios es generalizado.

Comentó que lo anterior implica que al verse afectada la mayor parte de la población y al registrarse una disminución generalizada de bienes y servicios en la mayor parte de los sectores productivos de la economía nacional, el otorgamiento de este estímulo fiscal no debe focalizarse para beneficiar a un determinado sector, sino establecerse en forma generalizada, esto es, en la ley, porque las circunstancias así lo requieren para lograr la efectividad de su otorgamiento.

Expresó que no debe dejar de aclararse que el estímulo fiscal otorgado por el Servicio de Administración Tributaria a la franja o región fronteriza, consistente en una disminución de la tasa del impuesto al valor agregado, del 16 al 8%, no se verá afectado por la reforma propuesta en virtud de que no se deja sin efectos su otorgamiento. De tal manera que los habitantes de dicha franja o región fronteriza, podrán continuar beneficiándose del estímulo fiscal otorgado por la autoridad hacendaria.

En el decreto “se reforma el párrafo sexto del artículo 1o de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue":

Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

I.- Enajenen bienes.

II.- Presten servicios independientes.

III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes. IV.- Importen bienes o servicios.

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 10%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.