De manera exitosa concluyó el sistema municipal DIF de Coronango la entrega de 8 mil despensas en apoyo a igual número de familias de las juntas auxiliares de San Martín Zoquiapan, San Francisco Ocotlán y San Antonio Mihuacán, así como la cabecera municipal y Misiones de San Francisco.

La presidente honoraria del sistema municipal DIF de Coronango, Fidelia Cuautle Navarro, indicó que luego de más de 10 días se visitaron las casas de aquellas personas que más lo necesitaban, para entregarles un apoyo alimentario con el objetivo de hacer frente a la pandemia por el Covid-19.

Explicó que de acuerdo a las reglas de operación se acudió a entregar un apoyo alimentario a aquellas personas que no estaban inscritas en algún otro programa federal, estatal ni municipal, además de que tampoco se entregó a aquellos ciudadanos que anteriormente recibieron algún beneficio de alguno de los programas del Ayuntamiento.

“Visitamos las juntas auxiliares, casa por casa para entregar una despensa y el propósito fue apoyar a quien más lo necesitaba, sabemos que algunas personas no fueron beneficiadas, pero era porque ya reciben despensas del gobierno estatal o están inscritas en algún programa municipal. Las reglas de operación son claras y tenían como objetivo apoyar a quien más lo necesita en esta pandemia”.

Cuautle Navarro mencionó que en Misiones de San Francisco algunas personas no pudieron recibir la despensa porque no contaban con credencial de elector con dirección de Coronango o no contaban con un comprobante domiciliario, los cuales eran requisitos indispensables para ser beneficiado.

A su vez, indicó que cada una de las despensas fueron entregadas en total transparencia y se tiene registro de cada una de ellas para demostrar que el recurso aprobado por el Cabildo fue utilizado de manera honesta y que se apoyó a quien en verdad lo necesitaba como padres que perdieron su empleo, personas de la tercera edad que no cuenten con ingresos o familias que se han quedado sin ingresos para hacer frente a la contingencia.