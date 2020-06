A través de redes sociales, el diputado Jonathan Collantes Cabañas anunció el fallecimiento de Juan Manuel Martínez Aguilar, quien trabajó por 11 años con él, actualmente se desempeñaba como su secretario particular en el Congreso del Estado.

El legislador sin partido explicó que la causa de la muerte de ‘Juanito’ fue por coronavirus, por lo que pidió a las y los poblanos mantenerse en sus casas para evitar que esta enfermedad siga atacando a más personas.

Collantes dijo: “Quiero extenderle a toda su familia, a sus hijos, a su hija, a su esposa, mi más sentido pésame, sé cómo están sufriendo y por lo que están pasando”.

.... que lo vimos tendernos su mano, que lo vimos sonreír, enojarse, preocuparse o hacer alguna broma.

Me encuentro conmocionado con su partida, afectado porque lo sentía como parte de mi familia, se ganó su lugar en momentos en los que yo lo necesitaba y ahora... pic.twitter.com/o7bT1zyDUU — Jonathan Collantes Cabañas (@JonathanOnat22) June 23, 2020

“Les pido a todas las familias mexicanas, a todas las poblanas y poblanos, vamos a hacernos responsables, no salgamos de casa si no tenemos la responsabilidad de salir, no todo son los gobiernos, no todo son los políticos”, agregó el legislador local.

Finalmente, el diputado comentó a través de un video publicado en su cuenta de Twitter: “Te quiero, te aprecio y en cualquier parte que estés del universo o del cielo, cuenta que siempre estaré velando por tu familia”.

Fue durante la sesión del día del Congreso que los diputados guardaron un minuto de silencio por el fallecimiento de Manuel Martínez.