A 24 horas de haberse registrado un sismo en Oaxaca y que dejó secuelas en el centro del México, este miércoles, un sismo de magnitud 5,8 se ha registrado a 17 kilómetros al sureste de Lone Pine (California, Estados Unidos).

De acuerdo con el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés), este movimiento telúrico registrado a las 10:40 horas (tiempo local) ha tenido una profundidad de 2.9 kilómetros.

We just felt a little shake in our newsroom! Did anyone else feel that? #earthquake #Fresno #California pic.twitter.com/BnWyAzJlSx