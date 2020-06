En contra de su voluntad, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció que contrató un seguro que cubre daños por desastres naturales, pues solo de esta forma el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) liberará recursos a la entidad cuando se presente alguna tragedia.

El mandatario local dijo que es partidario de la creación de un fideicomiso y que de esta forma se administren recursos para la atención cuando haya desastres naturales, por ejemplo, las lluvias, un sismo o un fenómeno volcánico.

“Ya contratamos contra mi voluntad, se los digo con franqueza, no hay seguro más inútil que ese, se contrata porque de lo contrario el Fonden no cubre los daños que pudieran presentarse en una eventualidad así (…) yo hubiera querido constituir un fideicomiso, pero no, te obligan de la federación a que tengas que contratar esos seguros de desastres”, dijo el mandatario local.

A diferencia de los gobiernos anteriores, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal afirmó que habrá transparencia en cada peso que se maneje por el uso de estos seguros, pues acusó que en gobiernos anteriores hubo mal manejo.

De hecho ya en una conferencia de prensa anterior señaló que los 220 millones de pesos del Seguro para atender Desastres Naturales no se utilizaron de forma adecuada; por ejemplo, cuando ocurrieron los sismos de septiembre de 2017, donde hubo viviendas, escuelas y monumentos históricos dañados, que hasta esta administración se siguen reparando.