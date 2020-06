Será el comercio global el que marque la pauta de la recuperación económica de México, priorizó el rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez Bautista, al advertir que el gobierno federal carece de una definición de política exterior, además la inclusión en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) posiblemente herede problemas con gobiernos de Estados Unidos y países de otras latitudes.

Acentuó que la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador se adentró en disputas sin sentido como las diferencias establecidas con España y con la firma internacional dedicada a la generación de energías limpias, Iberdrola.

Durante un análisis presentado sobre la participación de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, Derbez Bautista precisó que estos pleitos son los que no tienen sentido porque estar en el Consejo de Seguridad pueden llevar a varios conflictos más defendiendo causas que no necesariamente se tienen en el radar porque la cuarta transformación no tiene una definición de política exterior.

Subrayó que la crisis económica que padecerá México puede contraerse con la llegada de inversiones extranjeras y las posibilidades de comercio internacional, pero no existe ningún plan para lograrlo.

“La recuperación de México va a depender, en gran medida, de que haya inversionistas extranjeros dispuestos a invertir en nuestro país y de que haya posibilidades de comercio internacional para despegar como nación después de la crisis económica que estamos viendo venir”.

El secretario de Relaciones Exteriores y de Economía durante el sexenio de Vicente Fox, recordó que el gobierno de México generó una relación de diferencias con España, nación que en lo últimos años ha confirmado que es uno de los mejores socios comerciales, que podía abrir las puertas a otras de la Unión Europea.

Se creó, refrendó, una relación de roce muy fuerte con España y si se agrega que el presidente se fue encima de Iberdrola, como una compañía que estaba haciendo negocios, México va a perder a unos de sus mejores socios en Europa que es España y se cierran las puertas a inversiones interesantes de la Unión Europea.

"Los pleitos de Hernán Cortés se tuvieron que dejar atrás hace mucho tiempo; el presidente continuamente regresa a colocar a España como el malo de la película, cuando España ha demostrado en los últimos 40 años, ser uno de los mejores socios comerciales y geopolíticamente hablando de México”.

La participación de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, destacó, puede traducirse en problemas como los que se presentaron durante la administración de Vicente Fox con el gobierno norteamericano que encabezó George W. Bush.

“La votación de México en contra de la intervención de Estados Unidos a Irak nos costó dos años de fricción con el gobierno de Bush, por no haber hecho lo que él exigía y por respetar los derechos; esa es una situación que le puede ocurrir al gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador".

La pregunta, precisó, es ¿es usted presidente de México, a quién no le interesa la política exterior, a usted a quien solo le interesa con política exterior con Estados Unidos, está dispuesto a tomar una medida en contra de Estados Unidos en cuestiones migratorias?

"No va a poder separar lo multilateral a lo bilateral y eso es sumamente peligroso ante un presidente como Donald Trump".