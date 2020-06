El diputado exmorenista, Héctor Alonso Granados sorprendió una vez más. Hoy en la sesión del Congreso exigió que se le aumente el sueldo a él y a todos los legisladores, al asegurar que ellos ganan menos que otros funcionarios y trabajadores de la Cuarta Transformación.

"Forma es fondo y en algunos casos usted protege no al legislador, sino al trabajador del Congreso, en lo federal nadie gana más que el presidente de la República, aquí en el Poder Legislativo algunos ganan más que los legisladores. Incorrecto, o nos suben el sueldo o les bajan el salario a ellos”, reclamó el diputado.

En la opinión de Gerardo "Yuca" Sánchez durante el programa Off The Record (#OTR), los dichos de Alonso Granados no merecen mayor atención: "Qué triste que haya pasado por tantos partidos", agregó. Por su parte, Erick Becerra aseveró que ninguna empresa podrá hacer ajustes salariales a sus empleados debido a la crisis económica que desencadenó la pandemia de Covid-19.

"Si las empresas no lo hacen, ¿por qué el Estado conformado por el (Poder) Legislativo lo va a hacer, es una locura", puntualizó el periodista.

Cabe señalar que por ser diputado, Granados recibe una dieta mensual de 61 mil 724.46 pesos, más el apoyo parlamentario de 60 mil pesos, lo que representa más de 120 mil pesos mensuales.

Adicionalmente los legisladores gozan de prestaciones superiores a las que marca la Ley Federal del Trabajo, como el mes de sueldo que se les paga por concepto de aguinaldo.

El gato

En la misma sesión de Congreso, el legislador sufrió un percance cuando su mascota, un gato, interrumpió la transmisión maullando mientras éste decía: "no se puede aceptar la renuncia de trabajador alguno con fecha posterior en que se da a conocer, esto no es posible salvo las excepciones que dije, de una enfermedad...", para inmediatamente voltear la mirada y decirle a alguien: "sácalo", refiriéndose al minino.

"Así le vamos a hacer en el Congreso, que le digan 'sáquenlo', que están a punto de sacarlo porque ya le mandaron un apercibimiento de que si vuelve a atacar a una compañera diputada, lo van a mandar pero con medidas de apremio directito a la sombra", ironizó Enrique Núñez.

¿Qué otra ocurrencia le falta al currículum de Héctor Alonso Granados?

