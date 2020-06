Con el fallecimiento de 62 personas reportadas en solo 24 horas y el contagio de 407 personas, de las que a Puebla capital pertenecen 322 a causa del Covid-19, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, señaló que el escenario para la entidad es complejo y puede empeorar, hizo el llamado a las empresas de la industria automotriz a reconsiderar su apertura de lo contrario habrá un colapso en el sistema hospitalario.

El gobernador reiteró el llamado a la conciencia social, pues el Pacto Comunitario trata de que las familias se cuiden, señaló que los decretos están vigentes para seguir con el confinamiento, la sana distancia y el uso obligatorio de cubre bocas.

El gobernador dijo que de nada sirve que las grandes empresas, de 15 mil trabajadores o más, sigan los protocolos de higiene en los centros de trabajo, pues su apertura genera el desbordamiento social y esto provoca los contagios.

“La positividad en los resultados de las pruebas era del 40 por ciento hoy ya es del 73 y esto ocurre cuando el medio que te rodea está más contaminado, pasa cuando a donde se va hay más contaminación y más personas contagiadas, cuando no sabes que con el que estas tratando si tiene contagio, cuando vas ya hay personas contagiadas, cuando no sabes que ya estas contagiado (…)una sociedad que está en la calle desbordada, las empresas no solo provocan el riesgo de los trabajadores que van a trabajar, sino todo el movimiento que provocan”, dijo el jefe del Poder Ejecutivo Estatal.

Anuncia estímulos económicos

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció que por medio de la Secretaría de Economía ya se firmó una carta intención para la entrega de estímulos económicos tanto a los formales como informales, para sanar la economía.

Estos estímulos, dijo, se trata de un plan peso a peso con el objetivo de que se generen empleos y las familias sean apoyadas ante esta crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19, que en Puebla ha dejado a más de 900 personas fallecidas.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal también anunció que su administración iniciará un segundo despliegue por la entidad para entregar paquetes alimentarios e higiénicos, los que sean necesarios para que las familias no tengan que salir y respeten el confinamiento.

Cabe señalar que en una primera etapa el Gobierno del Estado, a través del programa “Puebla Contigo" entregó 500 mil paquetes alimentarios en el territorio poblano.