La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena cerró la queja en contra del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, en relación a la desaparición de personas, pues al hacer un análisis de las evidencias presentadas se determinó que estuvieron manipuladas.

A través del expediente CNHJ-NAL-334-2020 se informa que uno de los videos que circula en redes sociales estuvo editado, el mismo que se transmitió en el noticiero estelar de Imagen TV con Ciro Gómez Leyva, esto como un acto de guerra sucia en contra del mandatario poblano, aseguraron.

Además, señalaron que varias de las notas periodísticas presentadas como prueba también fueron manipuladas, pues “solo dieron cuenta de extractos de la conferencia en cita, en las que es notoria la existencia de pausas, cortes y edición que resulta en un audio y video alterado que en síntesis no representa de manera integral lo dicho por el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta con relación al tema de las desapariciones en el estado de Puebla”, se cita en el documento.

El documento de la resolución es firmado por Héctor Díaz Polanco, Gabriela Rodríguez Ramírez y Adrián Arroyo Legaspi, quienes analizaron la conferencia de prensa del pasado 9 de junio en donde el gobernador se refirió a las personas desaparecidas, tanto hombres como mujeres, a pregunta de una reportera.

“Queda sin materia pues el presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes por lo que cuando este cesa, desaparece o se extingue, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos”, se cita.

La desaparición de personas un tema que alarma a todos

Barbosa Huerta señaló que las desapariciones de personas siempre es un tema que alarma a todos; sin embargo, en la mayoría de los casos los hombres y mujeres son encontrados.

“Mira, sin duda que el tema de la desaparición de personas, de personas, independientemente del sexo, es un tema que alarma a todos, sí. Toda madre, todo familiar, toda persona que vive con alguien si no llega a dormir una noche corre y hace denuncia, y se queda como registro de desaparecido, porque ya no regresa a informar si a las 10 de la mañana del día siguiente, llegó. La mayoría de denuncias de desaparecidos son casos de personas que no desaparecieron, que no desaparecieron, sí, que se ausentaron de sus hogares, pues por un día, por dos días, por tres días, por un periodo muy simple, y el tiempo en el cual no tuvieron contacto con sus familiares fue brevísimo, pero fue aquel en el cual, la mamá, el papá, el hermano, fueron a la fiscalía a presentar su denuncia de persona desaparecida, y así quedó registrado, y ahí está el registro”, cito en la conferencia del pasado 9 de junio.

Si bien esa cita textual se desprende del documento que resolvió la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, cabe señalar que, al inicio de este año, el gobernador encabezó junto con Alejandro Encinas la instalación de la Comisión Personas Desaparecidas en el estado, la que está integrada por ciudadanos.