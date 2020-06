Puebla ha incrementado la movilidad en las calles hasta cinco puntos porcentuales en las últimas dos semanas, según el último reporte de la Secretaría de Salud federal, al mostrar por primera vez números altos.

En este panorama, el estado de Puebla superó los 9 mil casos acumulados de Covid-19 y mil 101 defunciones, además de 3 mil 925 sospechosos, desde que llegó la epidemia mundial.

Fue el 10 de marzo cuando arribó el primer caso en Puebla de una persona contagiada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 procedente de China, que produce la enfermedad Covid-19.

Puebla tiene en este momento un 57% de ocupación hospitalaria para pacientes con dicho mal, cuarto lugar nacional, solo debajo de Sinaloa que tiene el 59% y 65 por ciento de la Ciudad de México y Estado de México.

Asimismo, en Puebla se ha ocupado el 43% de las camas en los hospitales que cuentan con ventilador o respiradores mecánicos para pacientes muy graves, hasta este 25 de junio, según el último reporte de la Secretaría de Salud federal.

“Si se desborda el número de personas (en las calles), se va a determinar la probabilidad de un rebrote, lo que se tiene que ir vigilando, por eso el regreso a las actividades de una manera progresiva”, alertó el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell en la conferencia informativa de la situación de la pandemia desde Palacio Nacional.

Sobre la movilidad, se explicó que Puebla, junto con diversos estados de la República, se ha mantenido homogéneo a la alza.

Sin embargo, la entidad aún es de las que menos creció su movilidad, al ubicarse en el séptimo sitio de toda la república, solo abajo de Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Guerrero, Nayarit y Morelos.

Pandemia larga

López-Gatell recordó, mediante un video, que ha señalado constantemente que íbamos a tener una epidemia larga.

Lo anterior en defensa, luego de que medios de comunicación recordaron que en abril, señaló que terminaría la primera etapa de la pandemia de Covid-19 el 25 de junio.

Insistió el especialista que siempre dijo “preparémonos para una epidemia larga”, lo que quiere decir que las curvas epidémicas se van a estar presentando hasta octubre, sobre todo en las mayores ciudades.

De este modo insistió en que habrá nuevas oleadas, inclusive por dos o tres años, por lo que nos debemos preparar para convivir con el SARS-CoV2.

Afirmó López-Gatell que, gracias a los que se han quedado en casa, los contagios han sido menores, por lo que la epidemia se ha ido prolongado y atendiendo a quienes van enfermando sin saturar hospitales.

Insistió que la predicción solo es válida si se cumplen las condiciones, como la reducción de la movilidad, pues si no baja habrá más casos.

“No asumimos que los medios de comunicación, tengan mala voluntad, sino una mala interpretación de la información, quizá no vean la conferencia de prensa diaria”, aseveró.

-¿Es una falla o éxito el pronóstico?- cuestionó la prensa

-Se permea, les fallaron los cálculos, les fallaron las cuentas (…) cuando hay brotes queremos que desaparezcan o nunca hubieran existido, pero hay epidemias por el resto de la existencia de la humanidad.

“Quisiéramos que cause poco daño y se acabe rápido (…) que se prolongue la epidemia es una manifestación de éxito de las medidas de mitigación, no es la intención prolongar la epidemia, son con el objetivo de reducir el número de personas que diariamente presenta la enfermedad”, señaló.

Por lo tanto, insistió que la misma cantidad de personas tendría la infección, pero en vez de presentarse al mismo tiempo, la tienen de manera diferida, el éxito consiste en que no s e saturan los hospitales y que la llegada del pico no ocurra muy pronto cuando la mayoría de los países no están preparados para enfrentarla.

“Logramos que nadie se quede sin atender porque el hospital está lleno, tenemos éxito, pero la epidemia sigue, no se trata de falla”, afirmó el especialista.

Panorama nacional

La Secretaría de Salud federal informó que hasta este jueves 25 de junio, suman 202 mil 951 personas con Covid-19, con 25 mil 60 defunciones y 63 mil 583 casos sospechosos acumulados.

Hay mil 966 muertes sospechosas que pudieron haber sido ocasionadas por COVID.

El 38.39% de las personas estudiadas ha resultado positivo por COVID.

Mexico tiene una tasa de letalidad de 12.34%

La tasa de letalidad mundial es 5.2%

COVID 19 en México

25/06/2020

Confirmados 202,951

Defunciones 25,060

Confirmados Activos 25,529

Sospechosos 63,583

Negativos 262,117

24/06/2020

Confirmados 196,410

Defunciones 24,324

Confirmados Activos 24,036

Sospechosos 62,475

Negativos 257,336

Diferencias

Confirmados 6,541

Defunciones 736

Confirmados Activos 1,493

Sospechosos 1,108

Negativos 4,781

Actividades en Puebla permitidas en color rojo

-La ocupación hotelera al 25% de aforo y sin áreas comunes.

-Restaurantes y cafeterías sólo servicio en habitación, a domicilio o para llevar.

-Peluquerías, estéticas y barberías podrán operar a domicilio, para lo cual deberán seguir las medidas establecidas en un protocolo sanitario.

-Los parques, plazas y espacios públicos están abiertos al 25% de su capacidad total.

-En cuanto a los mercados y supermercados está permitido que operen solo al 50% y permitirán el ingreso a un integrante por familia.

-Durante el semáforo rojo las albercas, centros deportivos y de spa deberán permanecer cerrados.

-Museos, teatros, cines, eventos culturales, centros comerciales, centros religiosos, eventos masivos, centros nocturnos y de deportes profesionales no podrán operar durante el estado máximo de alerta por coronavirus.