A través de las redes sociales el mediocampista del Club América, Renato Ibarra habló por primera vez desde los incidentes que le costaron ser separado del club y llevado al Reclusorio Norte.

El futbolista ecuatoriano mencionó sentirse arrepentido por todo lo ocurrido con su esposa y de paso pidió a la afición americanista una segunda oportunidad en la cancha.

En un mensaje de Instagram, el todavía futbolista de las águilas aseguró que trabajará a favor de la mujer.

"Pido una segunda oportunidad y por cómo lo he demostrado en cancha que no soy violento; trabajaré para buscar ayuda, mejorar como persona. Trabajar en pro de las mujeres para que derechos sean respetados y gracias a la prensa para poder dar este mensaje".

El ex volante del Vittesse aseguró que no había hablado antes luego de lo sucedido con su pareja embarazada el pasado 6 de marzo, cuando se le acuso de agredir física y verbalmente Lucely Chalá.

Esta situación orilló a que el futbolista del América fuera detenido y llevado al Reclusorio Norte al ser acusado de intento de feminicidio.

El futbolista ecuatoriano Renato Ibarra encio un video en el que pide una segunda oportunidad pic.twitter.com/IgSjlo91in — Sintonía Deportiva (@SintoniaDeport) June 26, 2020

En dicho mensaje, Renato Ibarra reafirmó que jamás tocó a su pareja, pese a las acusaciones; tras llegar a un acuerdo con Chalá, el futbolista, de 28 años, fue liberado.

"Enviarles este mensaje a mujeres, afición y público. Si no lo hice antes es que me puse a pensar bien las cosas y meditar lo que debía decir y expresarles mis más sinceras disculpas por lo que pasó aquella noche donde hubo una discusión verbal, pero no física. Arrepentido por lo que pasó ese día".

El futbolista está separado de la plantilla del América, pero debido a su alto costo, el cuadro de Miguel Herrera piensa contemplarlo para el Torneo Apertura 2020.

Cabe destacar que Renato Ibarra no puede salir de México en los siguientes seis meses, pues ese será el tiempo en el que se evaluará su caso, motivo por el que el futbolista ecuatoriano no puede jugar en otra liga.