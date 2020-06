Ante la posible opacidad con la que el Ayuntamiento de Puebla habría manejado los programas destinados a paliar los estragos causados por el Covid-19, los regidores del PAN proyectan interponer una queja ante la Auditoría Superior del Estado (ASE).

El coordinador de los panistas, Enrique Guevara Montiel reprobó que la autoridad municipal, representada por la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, esté mintiendo a los regidores por insistir en que los 12 programas están funcionando adecuadamente.

Además en su comunicado, dijo, que existe una contradicción porque las autoridades hablan de que han entregado 23 mil de las 27 mil despensas, pero no de las 37 mil que ellas mismos revelaron, que se entregarían.

Es lamentable, refrendó, que la autoridad los sigue engañando y diciendo mentiras; "nos vuelven a engañar porque no fueron las 37 mil”.

Priorizó que acudió a la Contraloría Municipal a interponer quejas por la nula transparencia pero solamente han recibido respuestas en el sentido de que continúan investigando.

“Sí hay denuncia en Contraloría (Municipal) por despensas, kit de sanidad, tu gobierno te respalda, pero no nos ha comentado nada, lo único que nos ha dicho es que siguen haciendo sus investigaciones y no han encontrado ningún daño y eso no es lógico”, señaló.