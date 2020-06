José Neyif Irabien Medina, ex presidente municipal de Cancún y ahora titular de la Notaría 8 de Puebla, ocasionó un accidente vial en la ciudad sureña y decidió darse a la fuga en lugar de responsabilizarse del percance.

A través de redes sociales, se difundió que el abogado nacido en Chetumal y egresado de la BUAP, chocó su camioneta plateada marca Nissan con antiguas placas de Puebla en terminación 2491 contra el vehículo color rojo, modelo Córdoba de la marca SEAT, que manejaba Fernanda Duque.

El golpe ocasionó que el paragolpes del SEAT se desprendiera del vehículo y quedara en la vialidad; Fernanda Duque presentó un esguince.

En tanto Fernanda Duque detalló desde la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo lo sucedido la tarde de este viernes: “Circulaba por la avenida Francisco I. Madero, puse mis direccionales para dar vuelta a la izquierda en el retorno, una camioneta Nissan con placas TWC2491 del estado de Puebla y a nombre de José Neyif Irabien Medina (ex presidente municipal de Cancún 1981-1984), impactó mi vehículo por la parte de atrás, me baje y me pidió moverse, le explique que no podía hacerlo ya que era un hecho de tránsito y después de discutir se dio a la fuga, los daños fueron una defensa rota, abolladuras, detalles de pintura y un esguince... Ahora nos toca poner la denuncia... Bonito inicio fin de semana 😞”