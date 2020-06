El legendario grupo de rock británico, Rolling Stones dio a conocer que analizarán tomar medidas legales contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de notar el uso de sus canciones en los actos de campaña del mandatario pese a las exigencias legales de evitar el uso de sus melodías.

A través de un comunicado, el equipo legal de Rolling Stones trabajaba con la organización de derechos musicales BMI para detener el uso de su material en la campaña del presidente de Estados Unidos, quien busca su reelección en noviembre.

“El BMI ha notificado a la campaña de Trump, en representación de los Stones, que el uso no autorizado de sus canciones supondrá una violación de su acuerdo de licencias. Si Donald Trump ignora esa exclusión y persiste, entonces afrontaría una demanda por romper el embargo y reproducir música sin licencia”.

Las quejas contra Trump no son algo nuevo para la banda liderada por Mick Jagger, pues en 2016 exigieron al multimillonario que no usara su música en los mítines.

El equipo de campaña de Donald Trump utilizó la canción "You Can’t Always Get What You Want”, la cual volvió a ser usada hace unas semanas en Oklahoma y derivó en la amenaza publicada este fin de semana por parte del grupo.

Diversos grupos y cantantes han rechazado el uso de su material para la campaña del actual mandatario de Estados Unidos, al reprobar su forma de gobernar.