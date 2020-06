Ante la falta de apoyo real, falta de coordinación de las autoridades locales, enojo y angustia, los comerciantes del Centro Histórico, además de líderes de organismos empresariales, piden al gobierno estatal y al Ayuntamiento desarrollar un protocolo único sanitario para convivir con el Covid-19 para poder reactivas los establecimientos en el menor tiempo posible.

Además el presidente del Consejo de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico, Jose Juan Ayala Vázquez, advirtió que el protocolo único, debe estar enfocado a supervisar la reactivación paulatina de los comercios que más se han visto afectados por la pandemia del Coronavirus por qué están en riesgo de desparecer de manera definitiva.

Puntualizó que ya es insostenible la crisis económica provocada por la contingencia sanitaria a los comercios, al recordar que al menos 900 se han declarado en quiebra, con los que se perderán al menos tres mil 500 empleos directos que ninguna autoridad ayudará pagándoles sus salarios puntuales.

Acentuó que a las autoridades se les hace muy fácil declarar y declarar porque reciben sus salarios mensuales puntualmente, alrededor de 65 mil pesos sin problemas, pero provienen de los impuestos que pagan los empresarios.

"Ya no aguantamos más la situación, la reactivación debe ser inmediata, pero bajo un protocolo único del gobierno estatal y municipal para mantener un control de actividades, pero ya con las cortinas de los negocios abiertos".

Urgió que las autoridades de ambos niveles de gobierno, autoricen la reapertura de los negocios para evitar cierres definitivos y un problema social del que no tiene ni idea de las acciones negativas que pueden propiciar.

Subrayó que el sector empresarial se siente en completo abandono porque no existen apoyos ni acercamiento de las autoridades desde que inició la contingencia sanitaria.

Advirtió que los dueños de los negocios están preparados al 100 por ciento para la reapertura por la inversión realizada en los protocolos sanitarios para contener contagios y ahora todo depende de la voluntad del gobierno para permitir el regreso de las actividades en el municipio.

Puntualizó que han pasado más de 100 días en los que las autoridades no han sabido actuar ante la pandemia.

"A nosotros no nos escuchan, no nos toman en cuenta y no han sabido actuar ante esta crisis".

Valoró que las estrategias de contención de contagios en los establecimientos del Centro Histórico se pueden implementar inmediatamente y ser supervisados bajo un protocolo único generado entre ambas autoridades que garantice el desarrollo.

Pormenorizó que todos los sectores empresarial, restaurantero, hoteleros y de los centros comerciales, buscarán un acercamiento con el gobernador, Miguel Barbosa para exponerle la grave crisis económica que afrontan, además de mostrarle la necesidad de autorizar una reapertura inmediata en la Angelópolis.