Al revelar que la Secretaria de Igualdad Sustantiva de Género ha atendido 12 casos de discriminación y violencia hacia integrantes de la comunidad LGBTTTIQ, Catalina Pérez Osorio dijo que este día del orgullo es de vital importancia para visibilizar la lucha de este sector de la comunidad.

Destacó la experiencia de distintas formas de amar, por lo que hay que entender que esta sociedad está cambiando enormemente, no solo México, sino en el mundo entero.

"Es importante el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos no importando su orientación sexual, no discriminar, no ser homofóbico, aceptar distintas formas de amor y que derivan en distintos tipos de familia”.

Subrayó que antes de la pandemia Covid-19, la secretaría atendió cuatro casos de sexoservidoras transexuales que fueron enviadas al juzgado calificador, dándoles compañía hasta lograr su liberación.

Indicó que atendieron a las chicas hasta las cuatro de la mañana, además se han seguido todos sus procesos.

"La secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género ha estado muy comprometida con la comunidad; la comunidad es diversa, hay desde sexoservidoras hasta académicos y académicas, con todos ellos hemos trabajado”.

La dependencia a lo largo de la pandemia del Covid-19 ha otorgado ocho asesorías y acompañamiento, por discriminación familiar hacia un joven transexual al que se le otorga apoyo psicológico y otro caso más que llegó a términos legales.

Además, destacó, que la dependencia dio seguimiento a un menor de edad, identificado como binario o quater, que fue segregado de un bachillerato público.

En ese marco, la dependencia trabajó en la junta auxiliar de Xonacatepec, por negarle la constancia de concubinato a una pareja gay de la comunidad y otro caso más de discriminación a un hombre transexual por un servidor público.

Valoró el seguimiento a una mujer que cambió a su pareja, pero su ex la acosó en la pandemia, pero la dependencia la apoyo a una persona por despido injustificado a causa de su orientación sexual.

Dijo que la administración municipal ha sido de las primeras instancias en implementar políticas públicas para apoyar a miembros de la comunidad LGBTTTIQ con talleres a los que asistieron 460 personas las que continúan los cursos, pero a través de plataformas de Internet