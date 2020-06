Noche de gala, de recuerdos y buena música en el espectáculo “3 en Concierto”, con tres grandes como lo son Angélica María, César Costa y Alberto Vázquez.

Hay que recordar que este evento se llevaría a cabo el viernes 3 de abril a las 20:30 horas en el Auditorio Metropolitano, pero por la pandemia de coronavirus que atraviesa el país, el concierto se reprogramó y su nueva fecha es el viernes 7 de agosto a las 20:30 horas en la sede antes mencionada.

Porque recordar es volver a vivir, llegan en concierto grandes de una época, Angélica María, César Costa y Alberto Vázquez en “3 en concierto”; recordando un poco, a finales de mayo del 2018, con su espectáculo “Juntos por última vez”, llegaron a Puebla en un gran concierto Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán y Alberto Vázquez, ahora una vez más se reúnen en un show, pero el único ausente es Guzmán.

Del concierto y repertorio musical

Cabe decir que el show, tendrá una duración extensa, donde cada uno de los intérpretes tendrá su momento en el escenario, pero también ofrecerán duetos y otras sorpresas más durante el concierto

Respecto al repertorio Alberto Vázquez, el hombre del cigarrillo en mano, deleitará con canciones inolvidables como: Olvida, 16 toneladas, El pecador, El secreto, Tú significas todo para mí, Al modo mío, Me conformo, entre otras. Por su parte la llamada Novia de México, Angélica María deleitará con éxitos como: Edi Edi, Dile adiós, Paso a pasito, Yo que no vivo sin ti, A dónde va nuestro amor. Mientras que César Costa el chico del suéter, cantará El Tigre, Mi pueblo, Besos por teléfono, Tierno, La bamba por mencionar algunas canciones.Un concierto inolvidable de la década de los 60´s y más, donde la época del Rock and Roll estará a su máximo, pero también las anécdotas y el buen humor así como el compañerismo en este show que no se deben perder.

De sus trayectorias

Alberto Vázquez nacido en Guaymas, Sonora en 1940, estudió pintura en la Academia de San Carlos, pero desde sus primeros años siempre le gustó cantar y frecuentemente participaba en festivales escolares y fiestas familiares. A los 14 años de edad canta por primera vez en el cine Alameda y a los 17 empezó su carrera de cantante en los mejores cabarets de aquellos tiempos. Participó en telenovelas como “Agujetas de color de rosa”, en teatro estuvo en “Rentas cortadas” y “Ring ring, llama el amor” con Silvia Pinal; mientras que en cine en las películas juveniles “A ritmo de twist” en 1962, a este debut siguieron: La edad de la violencia, La alegría de vivir, Perdóname mi vida, Serenata en noche de luna.

Angélica María desde niña incursionó en el medio trabajando desde ese momento con grandes. En cine se le recuerda en: Pecado, Fierecilla, Los amantes, Los Gavilanes, Corazón salvaje, La novia del mar. En teatro: Mamá nos quita a los novios, La viuda alegre, Mamá ama el rock, Papacito piernas largas, Gigi. En series: Mujeres asesinas, Hora marcada, Tres generaciones. En telenovelas: Muchacha italiana viene a casarse, Ana del aire, Corazón salvaje, El hogar que yo robé, Herencia maldita, La antorcha encendida, Rosalinda, La fea más bella.

César Costa, inició su carrera como vocalista en el grupo Los Black Jeans en 1958, posteriormente como solista reescribiendo y cantando al español melodías en inglés. En cine trabajó en: Juventud rebelde, El cielo y la tierra, Dile que la quiero y en doblaje de la cinta animada Coco.

En televisión tuvo su inolvidable serie Papá soltero, así como la conducción de varios programas. El también abogado, es miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF en México y Embajador de buena voluntad.