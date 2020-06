El grito de "queremos trabajar" rompió con el silencio del zócalo, además logró que los uniformados de la alcaldía impidieran el paso con vallas en la parte del portal Hidalgo y el Pasaje del Palacio Municipal, al pensar que se trataba de una manifestación con dirección a la sede del gobierno local.

Empleados de diferentes unidades económicas de Puebla exigieron a las autoridades del municipio y estado su apoyo incondicional para retomar sus fuentes de trabajo y dejar de sufrir en esta etapa de Covid-19.

Algunos trabajadores que se manifestaron al concluir la conferencia prensa del sector empresarial en el hotel Royalty, revelaron que han tenido que endrogarse pidiendo préstamos no previstos, vender comida en las calles ante el temor de ser capturados por la autoridad municipal y en algunos casos viven del apoyo económico de sus familias, pero esta última acción la consideran humillante por la necedad de la autoridad de mantener cerrados negocios honorables.

Doña Guillermina Rebollar Gálvez, quien ha trabajado por 67 años en restaurantes del corredor gastronómico del Paseo de San Francisco y representante de El Ranchito, precisó que en estos 103 días está sufriendo las consecuencia del cierre por la contingencia del Covid-19, pues ha pasado por situaciones que nunca antes había vivido como la penuria de pedir prestado para sobrevivir.

Acentuó que la situación en los negocios establecidos del Paseo de San Francisco es grave porque únicamente tienen estos siete días de la semana para lograr mantener sus fuentes laborales.

Advirtió que su economía alcanzó el punto límite por la serie de endeudamientos, aunque han sido apoyados por familiares para aguantar lo más posible estos tiempos de crisis en estos 103 días en los que la autoridad estatal y municipal le ha impedido trabajar.

Refrendó que son trabajadores de muchos años de antigüedad en ese corredor gastronómico.

"Ya nos estamos quedando sin dinero y solo podemos aguantar una semana más, es un grito de auxilio, déjenos trabajar (pidió a la autoridad estatal y municipal".

Subrayó que no han recurrido a despidos de trabajadores, pero el apoyo de 25 mil pesos otorgados por las autoridades ya se terminó en realizar los pagos de la nómina, por eso es urgente reactivar la economía para evitar pérdidas de fuentes laborales que generan una crisis social con el paso de los días.

"Se han respetado las fuentes laborales, pero ya no podemos mantenerlos más tiempo, nuestras autoridades no están pensando en nosotros, si llegamos a despedir a alguien, hasta denuncias nos van a llover; no es justo porque hemos hecho lo necesario para sobrevivir".

Precisó que los comercios de ese corredor gastronómico están cumpliendo con los protocolos de seguridad sanitaria y sí existen las condiciones suficientes para reactivar sus servicios en los próximos días, pero requieren del apoyo de las autoridades de ambas instancias gubernamentales.

Lamentó que en lugar de recibir apoyo de la autoridad, existan una serie de clausuras de establecimientos como si se tratara de una campaña, sin tomar en cuenta las necesidades y los riesgos de provocar un cierre definitivo masivo de negocios.