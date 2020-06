El gobernador, Miguel Barbosa, abrió la posibilidad de que las clases para la regularización de los alumnos programadas para agosto se retrasen, ante los niveles altos de contagios de Covid-19 que pueden dispararse hasta 600 por día, en las siguientes semanas, producto de la movilidad y el comportamiento social desbordado, especialmente en la capital poblana.

Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) programó que para agosto los alumnos comiencen con la regularización académica, el mandatario local refirió que se buscará proteger a los alumnos, docentes, personal administrativo y de intendencia, además de los padres de familia quienes también se movilizan por el regreso a clases.

“La SEP tiene el seguimiento de todo ello y nosotros vamos actuar en Puebla de acuerdo a nuestra realidad, si en agosto no podemos regresar no vamos a regresar a las semanas de regularización. No, que no se confundan, por eso tomamos decisiones en nuestro estado. No habrá regreso a clases hasta que haya condiciones, no solo es un asunto de la vulnerabilidad de los maestros que son mayores de 60 años o de las comorbilidades y no vamos a tomar decisiones a partir de plazos si las condiciones en Puebla pudieran prevalecer de extremo riesgo.”, dijo el mandatario local.

Por otra parte, señaló que apoya las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha manifestado que no habrá cancelación de las celebraciones del 15 y 16 de septiembre; sin embargo, no puede adelantarse a pronunciamientos, pues se inicia un nuevo mes y las condiciones de la pandemia del Covid-19 cambian día a día.