Anthony Fauci, el máximo experto en enfermedades contagiosas del gobierno estadounidense, dijo hoy que los casos de Covid-19 en Estados Unidos podrían aumentar a los 100 mil diarios si la tendencia actual no "se invierte".

En una comparecencia ante un comité del Senado, Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que el país "va por la dirección equivocada" mientras el número de contagios se incrementa.

"Ahora tenemos más de 40 mil nuevos casos diarios. No me sorprendería si aumentaran a 100 mil diarios si esto no se invierte. Y estoy muy preocupado", dijo.

Fauci enfatizó que no podría calcular el número de muertes dado que eso requeriría elaborar un modelo.

Los brotes en varias partes ponen "a todo el país en riesgo" y "claramente no tenemos esto bajo control", añadió Fauci.

El número de casos llegó a los 2.606,211, mientras la cantidad de muertos a nivel nacional subió a 126 mil 360, informó el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins.

Muchos estados, especialmente los del sur y oeste, han registrado incrementos en los casos y hospitalizaciones.

El domingo, el secretario de Salud y Recursos Humanos de Estados Unidos, Alex Azar, dijo que la "ventana se está cerrando" para que el país contenga el repunte de casos de COVID-19.

Con información de Xinhua.