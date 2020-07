Mientras que el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, abrió la posibilidad de que las clases para la regularización de los alumnos se retrasen, ante los niveles altos de contagios de Covid-19 que pueden dispararse hasta 600 por día; el exdirigente sindical y representante de “Maestros por México”, Cirilo Salas Hernández, informó que al menos 30 mil docentes están en riesgo de contagiarse.

Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) programó para agosto el comienzo de la regularización académica, el mandatario local refirió que se buscará proteger a los alumnos, docentes, personal administrativo y de intendencia, además de los padres de familia quienes se movilizarán por el regreso a clases.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal recordó que el Gobierno Federal reconoció que las próximas dos semanas Puebla puede alcanzar el nivel más alto de la pandemia del Covid-19, con 600 contagios por día.

“La SEP tiene el seguimiento de todo ello y nosotros vamos actuar en Puebla de acuerdo a nuestra realidad, si en agosto no podemos regresar no vamos a regresar a las semanas de regularización. No, que no se confundan, por eso tomamos decisiones en nuestro estado. No habrá regreso a clases hasta que haya condiciones, no solo es un asunto de la vulnerabilidad de los maestros que son mayores de 60 años o de las comorbilidades y no vamos a tomar decisiones a partir de plazos si las condiciones en Puebla pudieran prevalecer de extremo riesgo, que quede claro”, dijo el mandatario local.

Y es que, de acuerdo a las fechas programadas, del 3 al 7 de agosto se llevaría a cabo la limpieza y desinfección de las escuelas, además de la capacitación de personal para regresar a la nueva normalidad; mientras que para el 10 de agosto los alumnos regresarían a las aulas para la regularización de clases, pues desde marzo tomaron clases de forma virtual, que se interrumpieron con los procesos vacacionales.

Por otra parte, señaló que apoya las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha manifestado que no habrá cancelación de las celebraciones del 15 y 16 de septiembre; sin embargo, no puede adelantarse a pronunciamientos, pues se inicia un nuevo mes y las condiciones de la pandemia del Covid-19 cambian día a día.

Al menos 30 mil docentes en riesgo a contagiarse de Covid-19

En entrevista, por separado, el exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Cirilo Salas Hernández, informó que al menos 30 mil docentes poblanos están en riesgo de contagiarse de Covid-19, ya que son de la tercera edad.

El también representante de la agrupación “Maestros por México” comentó que hay una cifra alta de docentes, por lo que consideró que sería riesgoso un regreso a las aulas en agosto y con ello coincidió con el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, de establecer otros mecanismos para la enseñanza, pues además de los docentes los alumnos y padres de familia pondrían en riesgo su salud.

En su experiencia magisterial, señaló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) debe analizar y revisar las condiciones de salud de los docentes, pues además de que varios son de la tercera edad, las comorbilidades también son causas que afectan.