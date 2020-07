Cumpliendo con una de las principales necesidades de las familias de la junta auxiliar de San Luis Ajajalpan, el presidente municipal de Tecali de Herrera, Erasto Amador Báez puso en marcha la obra para la ampliación de la red de agua potable, la cual beneficiará a más de 40 familias de manera directa.

Acatando las medidas sanitarias ante la contingencia por el Covid-19, el presidente municipal de Tecali de Herrera, Erasto Amador y parte del cuerpo edilicio, como de algunos representantes de la localidad de Ajajalpan, llevaron a cabo el banderazo de inicio de esta obra que, desde hace más de 10 años, había sido una de las principales demandas de la población.

En el lugar, Amador Báez expuso que encontró un municipio con comunidades y localidades en el completo abandono, en el rezago y en la marginación “las demandas de las familias tecalenses son demasiadas, la población al crecer requiere de más obras y servicios públicos dignos; sin embargo, en su mayoría estuvieron en el olvido”.

Y continuó “los servicios básicos no pueden esperar, no se puede aspirar a que una familia viva en condiciones dignas si no cuenta con estas obras de infraestructura básica que contribuya a su bienestar; sobre todo, en estas acciones para dotarles del vital líquido. Como gobierno y acatando las recomendaciones de la Secretaría de Salud, seguiremos avanzando en materia de obra Pública”.

Cabe mencionar que, esta obra se ejecutará con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2020 y en un tiempo aproximado de 3 a 4 meses, aproximadamente.