Luego de que la Comisión Permanente de Capacitación y Educación Cívica del Instituto Electoral del Estado (IEE) determinó que en las elecciones de 2021 los partidos políticos deberán postular candidatos indígenas en los distritos de Huauchinango, Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec y Ajalpan, en la mesa de Off The Record platicamos las consecuencias de aplicar este tipo de cláusulas o cuotas.

"Por donde le busque me parece inconstitucional, aberrante, que no es un tema que marque los principios de una ley, he oído otras posturas, me parece que la de los magistrados y consejeros electorales ha ido en ese sentido, sé cuál es su filosofía de darle participación a grupos vulnerados", manifestó Enrique Núñez.

Al respecto, Gerardo "Yuca" Sánchez, ex consejero de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla, comentó que es un tema muy complejo pues los indígenas han sido un grupo históricamente al margen de las decisiones electorales, pero el hacerlos participar por obligación tampoco será la solución, "desde mi punto de vista no encontraría el punto medio", aseveró.

El también periodista agregó que normalmente este tipo de modificaciones a las leyes electorales vienen antes de un proceso de comicios como el de 2021 y buscan beneficiar a unos cuantos partidos que las presentan usando las cuotas: "la pregunta es, ¿por qué se aprueba ahorita?, realmente es a favor de esos grupos o es porque en el fondo encuentro algo que me va a beneficiar".

La medida fue impulsada por el secretario de Acción Indígena del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Fidencio Romero Tobón, quien pidió el reconocimiento de sistema de usos y costumbres para que las comunidades indígenas elijan a sus autoridades, así como la realización de una consulta que permita implementar ésta medida en los comicios siguientes.

De acuerdo con Luis Enrique Sánchez, se trata de "demagogia política", pues son huecos que buscan para poder cumplir con cuotas internas de los partidos o de las alianzas: "yo no creo en eso, también en el 2018 se aprobó una nueva legislación y no son respetadas, son demagogia pura".

¿Qué reforma legal necesitaríamos para lograr una representación justa?

