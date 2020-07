El estado de Puebla alcanzó los 11 mil 161 contagios acumulados de Covid-19, con mil 406 defunciones y continúa con el 62 por ciento de ocupación hospitalaria.

Según el último reporte de la Secretaría de Salud federal, con dichos casos de personas que se contagiaron del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, el estado llegó al cuarto lugar nacional, con casos confirmado.

Asimismo, es quinto puesto nacional con mil 419 casos activos y en defunciones, debajo de Baja California y Veracruz

En todo el país se han ocupado 12 mil 668 camas para pacientes Covid-19 y queda 15 mil 260 disponibles, además de que 5 mil 867 camas con ventiladores o respiradores mecánicos están desocupadas y 3 mil 642 ocupadas.

En Puebla se han ocupado el 62% de las camas para los pacientes en los distintos hospitales, lo que mantiene a la entidad en el segundo lugar con más ocupación, debajo de Tabasco que tiene un 70 por ciento-

Asimismo sucede, hasta este 2 de julio, el 51 por ciento de las camas para pacientes más graves que requieren respiradores.

México y sus decesos

Ante el evidente incremento de fallecimientos en el país por SARS-CoV-2, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció una vez más que la cifra de muertes podría ser tres veces más.

Sin embargo, dijo, que hay datos inconmensurables, que no se pueden medir, lo que al final podría ser la epidemia mucho mayor de lo que se tiene registrado, pero eso pasa en todo el mundo.

En la rueda de prensa vespertina informativa del panorama de la pandemia en México, desde Palacio Nacional de la Ciudad de México, indicó que no es posible documentar cada una de las muerte.

Comentó López Gatell, por ejemplo, los casos de quienes mueren dramáticamente muy rápido, algunas personas incluso en transporte o en sus casas.

Por lo tanto, comentó que se inició un proceso desde la semana pasada, para identificar mediante certificados de defunción oficiales decesos que pudieran corresponder a Covid-19.

“En algunos casos tendremos que revisar expedientes clínicos, todos y cada uno entrarán a la estadística, eso no se hace de la noche a la mañana, pero se van a presentar cuando los tengamos”, afirmó

Señaló que participan en el estudio organismos autónomos como Renapo, Inegi, OPS y el INSP.

“No ocultamos, esto lo hemos dicho y cuando tengamos la información la presentaremos”, aseguró.

En cuanto al incremento de fallecimientos, señaló que a diferencia de otros países, está afectando una mala nutrición de las personas durante más de 4 décadas.

“Desde luego no quisiéramos un caso, que no hubiera una epidemia, que se detuviera, pero desde luego no es posible, ni en México, ni en el mundo. Cuando México recibe la pandemia, la recibe con una cruda realidad”, señaló

Recordó que hay un sistema de salud que no creció a la velocidad que se necesitaba desde hace más de 40 años, el que se fue deteriorando en sus instalaciones, por una dispersión del dinero que debió utilizarse.

Destacó que hay un enorme abandono de la población rural y suburbana, “el sistema de salud que hoy vemos es muy parecido al de hace 30 años, no se echó a perder el 1 de diciembre de 2018”, afirmó.

“El Covid llega con una población con enormes desigualdades económicas y sociales. La mitad de la población de México, vive en condiciones de pobreza, tiene dificultades para enfrentar a vida todos los días”, dijo.

“Hay voces que no sé qué sociedad ven, quizás la ven a través de la TV, quizás ven en Europa, en su momento decían ‘cierren ya´, cuando no había contagios. Hay que cerrar cuando ya hay contagios”, insistió.

“Contar casos y comparar países con poblaciones diferentes es un error metodológico. Porque donde hay más población habrá más muertes y casos”, concluyó luego de la comparativa con España al que México superó en decesos.

En México se ha registrado una tasa de letalidad de 12.23%, cuando la mundial es 4.9 por ciento, o cinco muertes por cada 100 contagios,

Panorama nacional

Hasta este 1 de junio, suman en México 25 mil 565 contagios activos, personas que presentaron síntomas en las últimas dos semanas, por lo que ya suman 238 mil 511 infectados acumulados y 29 mil 189 muertos.

Con estas cifras se llegó a 32 días del regreso a la “nueva normalidad”, estrategia que pretende lograr la reapertura ordenada, gradual y escalonada de la vida económica, social y educativa de México.

Asimismo hay 2,185 muertes sospechosas que pudieron haber sido ocasionadas por Covid-19.

El 39.06% de las personas estudiadas ha resultado positivo del nuevo coronavirus.

COVID-19 en México

02/07/2020

Confirmados 238,511

Defunciones 29,189

Confirmados Activos 25,565

Sospechosos 76,423

Negativos 295,561

01/07/2020

Confirmados 231,770

Defunciones 28,510

Confirmados Activos 24,734

Sospechosos 75,005

Negativos 289,142

Diferencias

Confirmados 6,741

Defunciones 679

Confirmados Activos 831

Sospechosos 1,418

Negativos 6,419