El 58% de los mexicanos desaprueba al presidente, Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con un estudio del Grupo de Economistas y Asociados e ISA Investigaciones Sociales Aplicadas S.C (GEA- ISA), aplicado en el mes de junio; la principal razón del desplome de popularidad apuntaría a que el 63 por ciento de los ciudadanos considera que la situación económica de su familia es mala o muy mala.

"Por primera vez en su administración son más los que reprueban su gestión como jefe del Ejecutivo que aquellas personas que la avalan, la avalan el 39%. La aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo su tendencia decreciente por cuarto trimestre consecutivo y ha caído en total 27 puntos desde junio 2019", leyó Enrique Núñez, durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN), del informe publicado en Forbes.

Además, la encuesta reportó que comparada con la popularidad de sus antecesores: Vicente Fox, Felipe Calderón y Vicente Fox, AMLO registra el menor nivel de aprobación y popularidad de los cuatro a dos años de haber ganado la elección, el 1 de julio de 2018.

La emergencia de salud en México, generada por la pandemia de Covid-19, ha tenido un efecto fuerte y negativo en los números de López Obrador, debido a que el confinamiento afectó la economía de muchas familias. Muchos mexicanos consideran que el manejo que ha hecho el gobierno del presidente es equivocado, teniendo un rechazo del 56% de los encuestados, contra una aprobación de 44%.

"La revista Forbes y la empresa GEA- ISA que en muchas ocasiones ha puesto bien a López Obrador, no vayan a decir 'es que están cuchareadas', no hay ni elecciones próximas ni nada, y en muchas ocasiones ha puesto bien a López Obrador, no es una encuesta palera, no es una encuesta patito, es una encuestadora seria y ahí están los datos", finalizó Enrique Núñez.

¿Qué pretexto pondrá la 4T ante el desplome de popularidad de AMLO?

