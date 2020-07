El gobernador Miguel Barbosa Huerta, tildó de oportunista a su homólogo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien solo busca sacar "raja política" con críticas ante la reunión que sostendrán los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y es que piensa que con faltar al respeto se posicionará como líder de oposición al final de su gobierno.

La soberanía de México y el respeto que merece no se negocia ni se renuncia, menos ante el Jefe de Estado mas racista con nuestro pueblo. Te invito a escuchar el mensaje que le dirijo al presidente @lopezobrador_ por su próxima visita a EUA. pic.twitter.com/bcC8HEwdvh — Silvano Aureoles (@Silvano_A) July 2, 2020

Luego del video difundido por Silvano Aureoles, el mandatario poblano reprobó las críticas de quien "traicionó a la izquierda y se alió con los conservadores", así respaldo al mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, a quien se refirió como un hombre honesto y leal a sus principios y al pueblo de México.

Aquí integra la postura del gobernador de Puebla que emitió en sus redes sociales:



Puebla, Puebla 2 de julio de 2020



C. Silvano Aureoles Conejo

Gobernador Constitucional del

Estado de Michoacán de Ocampo

P r e s e n t e



Gobernador Aureoles, me refiero al video que hoy subió a sus redes sociales y que considero inaceptable en la relación republicana e institucional que los estados debemos guardar con la federación y entre las propias entidades federativas. Por ello, con toda claridad me permito expresarle lo siguiente:



Primero.- Respecto a la visita que el Presidente de la República realizará a Estados Unidos el próximo 8 y 9 de julio, usted sustenta sus equivocados dichos en un rumor, cuando la agenda, objetivos y propósitos de dicha visita han sido claros, públicos y acordados soberanamente por los dos gobiernos. No mienta, ni tergiverse la información, no es digno de un gobernador intentar difamar al Presidente de la República con rumores mal intencionados.



Segundo.- Lo que usted pretende con sus provocaciones es boicotear una reunión de suma importancia para la relación comercial de México, Estados Unidos y Canadá. Lo que le incomoda, es que la firma del T-MEC sea un gran éxito para el Gobierno de México en favor de todas y todos los mexicanos, que por supuesto incluye a los michoacanos y poblanos.



Tercero.- Usted critica la visita del Presidente López Obrador a Estados Unidos para sacar raja política, porque desde finales de 2015, es gobernador de Michoacán y nunca se había referido al Presidente de esa nación como lo hace en su video, no lo hizo cuando Trump era candidato y mucho menos en el tiempo en que Enrique Peña Nieto fue Presidente de México, dado los acuerdos que tuvo con ese gobierno priísta y que hicieron posible su llegada a la gubernatura. Más bien, piensa usted que con esta falta de respeto se puede instalar en el líder de la oposición al régimen actual.



Cuarto.- No gobernador, no hable a nombre de las mexicanas y los mexicanos, no sea soberbio. Es más, hable sólo por su gobierno, porque la inmensa mayoría de la población de Michoacán apoya al Presidente López Obrador y no a usted.



Quinto.- El Presidente López Obrador es un hombre honesto, leal a sus principios y al pueblo de México y en cada uno de sus actos representa dignamente a nuestro país. Usted es quien traicionó a la izquierda, la traicionó al aliarse con los conservadores en las elecciones de hace dos años. Tan evidente es su liga con la derecha que tanto Felipe Calderón como Vicente Fox compartieron su video. La única sumisión real fue la suya ante el gobierno de Enrique Peña Nieto.



Gobernador Aureoles, ahora que se acerca el fin de su administración, entiendo lo complicado de su situación, su necesario oportunismo político y su intento de desafiar al Gobierno de México. No trate de difamar a la Institución Presidencial con videos desesperados como el que subió, todo mundo sabe lo vulnerable que es su gobierno y usted como político carece de autoridad moral y política para tratar de infamar al presidente Andrés Manuel López Obrador, usted no cuenta con ningún respaldo popular.



Atentamente



Miguel Barbosa Huerta

Gobernador Constitucional del Estado de Puebla