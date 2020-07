El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que su administración estará vigilando el cumplimiento de los decretos emitidos ante la pandemia del Covid-19, ya que principalmente la zona conurbada y la Ciudad de Puebla se encuentran en alerta máxima, por lo que no es posible un regreso de las actividades comerciales.

El mandatario poblano refirió que el regreso de la actividad económica provoca el descontrol y aumento en los casos del Covid-19, por lo que convocó a las y a los ciudadanos a la responsabilidad social ante este momento que atraviesa el mundo.

“Sin duda que la movilidad que provocó el regreso de mucha actividad económica provocó este descontrol, pero se va a ir corrigiendo, vamos a tener que estar vigilantes, como lo hemos estado del cumplimiento de las disposiciones contenidas en nuestros decretos, pero la más importante es el comportamiento personal, no nos acostumbremos a vivir así. No nos acostumbremos a esperar a que una enfermedad llegue a nosotros por un contagio que no prevemos, que no evitamos, sino que hagamos que las cosas funcionen de manera distinta, en el trato, en la relación personal familiar, colectiva de lo que es nuestra sociedad”, dijo.

El próximo lunes, el Gobierno de Puebla presentará un esquema analítico de la positividad, es decir, de cómo se comporta la pandemia en la entidad, quiénes son los más infectados, las edades, ocupación y las zonas.

“Para mi Puebla tiene seis regiones y esta la del centro del estado es un semáforo de alto riesgo con una curva ascendente (…) el lunes vamos a presentar un esquema analítico de toda la positividad, mortandad de cómo va la pandemia en Puebla”, dijo el jefe del Poder Ejecutivo.

Mientras que el secretario de salud, José Antonio Martínez García, y el subdirector de vigilancia epidemiológica, Fernando Huerta Romano, informaron que a este viernes el índice de positividad es del 45 por ciento, del total de las muestras que se procesan en el Laboratorio Estatal de Salud.

Cabe recordar que, las asociaciones de comerciantes y empresarios han informado que el próximo lunes abrirán sus negocios en la capital poblana, a pesar de que la curva de contagios del Covid-19 sea elevada y de que la gente esté en riesgo de contraer el virus si no cuida la sana distancia, el uso de cubre bocas y si no respeta el confinamiento.