Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud a nivel nacional, presentó el Semáforo de riesgo epidémico por Covid-19 que aplicará para la próxima semana, del 6 al 12 de julio. Puebla, al igual que otras 14 entidades se encuentran en rojo.

Para la semana 28 de la pandemia, 17 estados se ubican en naranja, mientras que otras 15 entidades se mantendrán en rojo.

Ante el incremento de entidades con tono anaranjado Cortés Alcalá señaló: "Haber transitado del color rojo al naranja no es todos vamos a la calle, no es ya estamos en verde, no es vamos a nuestras actividades normales, hay que seguir teniendo muchísima prudencia para salir a la calle a hacer nuestras actividades, para realizar actividades esenciales".

#EnHilo 👉 Por quinta semana consecutiva, Puebla se mantiene en rojo 🔴



🚦Este es el Semáforo Covid para la semana que inicia el lunes 6 de julio, 17 estados están en color naranja y 15 en rojo. pic.twitter.com/aoMXFJtp5B — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) July 4, 2020

Los estados que estaban en "naranja" y retrocedieron a "rojo" son Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, mientras que los que estaban en "rojo" y avanzaron a "naranja son Guerrero, Hidalgo, Morelos y Oaxaca.

Para la semana del 6 al 12 de julio, los estados que se quedan en "rojo" son Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Edomex, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Los que operarán en "naranja" son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, la Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas.