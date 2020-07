El Gobierno de la Ciudad de Puebla alcanzó acuerdos con representantes de las cámaras empresariales para establecer, en conjunto, las condiciones para la reapertura de negocios locales, en cuanto el semáforo epidemiológico lo permita.

Tras una reunión encabezada por la Presidenta Municipal, Claudia Rivera Vivanco, se puntualizó que no se clausurarán negocios no esenciales que abran antes de tiempo, pues la ley no lo establece como competencia del Ayuntamiento de Puebla.

Además, se acordó mantener una mesa de trabajo permanente entre funcionarios del Gobierno de la Ciudad con el sector, durante el mes de julio, así como realizar un trabajo de sensibilización y persuasión sobre los efectos negativos de la pandemia durante el periodo de la contingencia.

Desde la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, también se propuso el acompañamiento permanente a todos los comercios en las medidas de salud preventivas para lograr su reapertura de forma totalmente segura, una vez que el semáforo COVID-19 haya cambiado a naranja.

Asimismo, el Ayuntamiento de Puebla expuso las acciones en materia de protección civil, movilidad, gobernación y desarrollo económico que se han realizado desde el inicio de la emergencia sanitaria a favor de la ciudadanía y el sector empresarial, las cuales se han tomado de forma responsable y con base en el análisis de las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias.

Se expuso que la apertura de calles en el Centro Histórico se realizará hasta que el semáforo epidemiológico pase a naranja para mantener la disposición del decreto estatal que determinó la suspensión de actividades no esenciales, comprobando que esta medida ha desincentivado las actividades recreativas.

Tanto el sector empresarial como el Gobierno de la Ciudad coincidieron en la preocupación por salvaguardar la integridad de las personas que salen a trabajar a diario, por ello, se mantendrá trabajo constante para el fortalecimiento de las medidas preventivas y los nuevos protocolos sanitarios, así como de convivencia ante la Nueva Normalidad.

La minuta de acuerdos fue firmada por las y los representantes de las cámaras y organismos empresariales Olga Méndez Juárez de CANIRAC; Ignacio Alarcón Rodríguez del CCE; Marco Antonio Prósperi de la CANACO; de José Miranda Solana ACECOP; César Bonilla Yunes de COE; Enrique Valdés Gutiérrez del Centro Comercial Angelópolis; y Malusa Gómez Álvarez de la Asociación de Emprendedores de los Sapos y el Centro Histórico.

A la reunión también asistieron René Sánchez Galindo, secretario de Gobernación; Liza Aceves López, secretaria del Ayuntamiento; Carmen Mireya Calderón, secretaria de Desarrollo Económico; Gustavo Ariza Salvatori, titular de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos; Edurardo Covián Carrizales, secretario de Movilidad; y Mónica Prida Coppe, secretaria de Turismo.