MEn el estado de Puebla, una de cada 64 personas podrían ser portadoras del nuevo coronavirus SARS-CoV2 en estos momentos, según estimaciones del Modelo Centinela, pero en la capital la cifra aumenta a 1 de cada 26 habitantes.

De este modo en la entidad poblana se calcula que en estos momentos habría más de 93 mil personas infectadas, casi el doble a la estimación de apenas hace dos semanas cuando las estimaciones no llegaban a los 50 mil casos.

En tanto, en la república mexicana se calcula que en estos momentos ya hay 2 millones 128 mil 850 contagiados del coronavirus que produce la enfermedad Covid-19.

Apenas hace dos semanas, al 16 de junio los cálculos o estimaciones del Modelo Centinela llegaban a 1 millón 300 mil personas infectadas en todo el país, lo que demuestra el avance de la pandemia.

El Modelo Centinela, es publicado por el Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas A.C. (IIGEA) al multiplicar cada caso confirmado por 7.8 más probables.

Los datos recabados por dicho organismo están sustentados en los reportes diarios de cada Secretaría de Salud estatal por cada una de las entidades de la república mexicana.

El estado de Puebla, según el IIGEA, se ubica en el quinto lugar nacional con más casos confirmados con 11 mil 874 personas que han dado positivo a Covid-19, debajo de Nuevo León, Jalisco, Ciudad y Estado de México.

Al realizar la misma metodología del Modelo Centinela, en todo el estado de Puebla, habrían 93 mil 247 personas infectadas, las que divididas por el total de población, daría el promedio de 1 contagiado por cada 64 poblanos.

Asimismo, según cifras del IIGEA, el municipio de Puebla capital, tiene 7 mil 571 casos confirmados de coronavirus, lo que representaría más de 59 mil infectados.

Al dividirse la probabilidad por los más de 1 millón 700 mil habitantes, en la ciudad de Puebla uno de cada 26 habitantes ya estaría contagiado.

Discordancia

Nuevamente las cifras del IIGEA no concuerdan con las reportadas por el gobierno federal, luego de que el instituto señala 18 mil 921 casos más confirmados de Covid-19.

El IIGEA indica que existen en México, 271 mil 86 casos confirmados de la enfermedad producto del SARS-CoV-2, mientras que la Secretaría de Salud federal indica 252 mil 165 positivos.

También en las defunciones, las cifras son distintas, luego de que el IIGEA indica 32 mil 527 muertos acumulados por Covid-19, cuando la federación reconoce 30 mil 36 decesos al 5 de junio.

Sin embargo el estado de Puebla, las cifras no son dispares, luego de que el instituto y el gobierno federal coinciden en que 11 mil 874 personas dieron positivo a la enfermedad.

Respecto a las cifras que no concuerdan con algunos estados del país, como Puebla, donde el número de muertos reportados por la federación es menor al estatal, el director nacional de Epidemiología, José Luis Alomía, afirmó que no se cambian datos de forma deliberada, sino puede haber errores.

“Puede haber errores, pero no de manera deliberada, no entramos y cambiamos los datos a voluntad de una notificación de una unidad médica, es la misma unidad con password y clave estatal, los que pueden realizar los cambios en los datos”, afirmó.

¿Qué es Modelo Centinela?

Se llama Centinela a la estrategia del gobierno mexicano para vigilar el comportamiento de la pandemia de coronavirus en el territorio.

Se trata de un programa de vigilancia epidemiológica y se utiliza en varios países para monitorear enfermedades como la influenza estacional, pero en México se ha vuelto el centro de una intensa controversia.

Se debe a que la Secretaría de Salud decidió utilizarla en lugar de aplicar pruebas masivas en la población para detectar contagios.

Es un sistema que utiliza un método similar al de las encuestas, que permite estimar el sitio y la cantidad de personas con posibilidades de contraer el virus.

Con esta metodología se obtienen datos más precisos y en un menor plazo que al llevar a cabo millones de pruebas entre la ciudadanía, explicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell.

RECOMENDACIONES IIGEA:

- Quédate en casa.

- No acudas ni realices reuniones de más de 50 personas.

- Evita tocar tubos y pasamanos.

- Tose y estornuda sobre el ángulo interno del codo.

- De preferencia no uses barba, ya que es reservóreo del virus, si usas cubrebocas definitivamente rasúrate la barba y bigote. Mantén tu rostro limpio.

- Evita el uso de corbata y camisas o sudaderas de 'Cuello de Tortuga'.

- Evita el uso de relojes y pulseras de mano.

- No saludes de beso ni de mano.

- Desinfecta constantemente tu teléfono celular, así como equipos de cómputo y tabletas.

- Lávate las manos con agua y jabón, sólo en caso de ser imposible usa gel antibacterial de Base 70% o más.

- No toques tu cara si no te has desinfectado las manos.

- Desinfecta tus lentes y evita colocar o quitar lentes de contacto sin desinfectarte las manos antes.

- Al comprar productos límpialos con un trapo que contenga cloro, sobre todo latas y plásticos, lava bien las verduras.

- Limpia constantemente las perillas y manijas de puertas dentro y fuera de tu hogar, además de tu auto.

- No prestes tus llaves, las puedes desinfectar sumergiéndolas en agua con jabon o agua con un poco de cloro por 30 segundos.