En conferencia de prensa, la Secretaría de Salud federal informó un acumulados de casos de coronavirus de 256 mil 848 y una cifra de 30 mil 639 defunciones.

Los estados que han mostrado una tendencia ascendente durante la última semana son Tabasco, Sonora, Tamaulipas, CDMX y Coahuila. Por el contrario, las entidades de Zacatecas, Chihuahua, Morelos, Querétaro y Chiapas han disminuido su curva epidémica.

Hasta el momento, 155 mil 604 personas se han recuperado y aún hay 71 mil 305 casos sospechosos de contagio.

La mayor parte de las defunciones se han registrado en la zona del Valle de México, así como en los estados de Baja California, Veracruz, Puebla y Sinaloa.

La ocupación de camas de hospitalización general es del 44% por ciento y están disponibles 15 mil 858, estando a la cabeza la cifra Tabasco, con el 77 por ciento. El estado de Baja California tiene la mayor ocupación de camas para casos graves que requieren ventilador, con 61 %.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, mencionó que hasta el momento no se tienen certeza sobre la inmunidad permanente en individuos que se han recuperado. Indicó que podría inferirse un aspecto positivo dada la experiencia científica con otros coronavirus, como el SARS o el MERS, sin embargo, esto sigue bajo análisis.

Debido a esta incertidumbre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha vetado el llamado “pasaporte inmunitario”, con el que las personas podrían regresar a sus trabajos y actividades tras pruebas de inmunidad, algo que los mandatarios locales llevaron a sugerir, dijo.

Con respecto al número de pruebas y los casos aún no confirmados, López Gatell resaltó que no es preciso esperar el resultado de los exámenes, sino actuar para reducir los riesgos, es decir, no son necesarios para tomar acciones sobre la salud pública.