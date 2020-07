Puebla no está en condiciones de restablecer las actividades económicas ante la alta curva de contagios de Covid-19, pues tan solo el fin de semana se reportaron 824 nuevos casos y 168 defunciones informó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien convocó a las y los ciudadanos a mantener el comportamiento social y el pacto comunitario de salud, que se trata de cuidarse a cada uno y a sus familias, así como a terceros, ante la crisis sanitaria que se vive.

“Sigamos en la disciplina social y mantengamos el pacto comunitario, no estamos en Puebal en condiciones para restablecer las actividades económicas, sociales, religiosas, no lo estamos, no lo estamos, no se trata de que haya un gobierno que diga que si, que se convenza, tiene que haber un gobierno que hable con la verdad”, dijo.

El estado se encuentra en fase roja y con tendencia ascendente, por lo que el jefe del Poder Ejecutivo Estatal reiteró el llamado a la sociedad a confinarse, al uso de cubre bocas y a seguir con las medidas de higiene necesarias para evitar contagios

“Seguimos luchando contra esta curva en ascendente en nuestro estado, seguimos con 4 regiones en rojo, 2 en naranja, la que teníamos en amarillo en Teziutlán se nos convirtió en naranja y las recomendaciones son las mismas cuando alguien habla de estrategia, la estrategia que hemos seguido en Puebla es mantener una posición de rigidez, en la disciplina social que recomendamos, no podemos nosotros establecer medidas restrictivas a las libertades que incluso atente contra derechos humanos, pero si nos mantenemos estableciendo de manera muy clara la posición del estado, frente a la pandemia, estamos en rojo y en un rojo que permanece su curva en ascendente que no sede”, dijo el mandatario local.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo comprender la postura de los empresarios quienes decidieron que este lunes comenzarán apertura de forma paulatina, ante la crisis económica que atraviesa todo el país, producto de la pandemia; sin embargo, dijo que no es el momento de salir a las calles.

Se reúnen Secretaría de Economía y Segob con empresarios

En su oportunidad, el secretario de gobernación, David Méndez Márquez, informó que este fin de semana, junto con los titulares las Secretaría de Economía y del Trabajo, Olivia Salomón y Abelardo Cuéllar, respectivamente, realizaron seis reuniones con empresarios, en donde se explicó los niveles de la contingencia sanitaria y las medidas que emprende el gobierno, para enfrentar la pandemia.

“Dando seguimiento a las instrucciones en conjunto con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo, Transparencia y Gobierno Digital, hemos llevado a cabo más de 6 reuniones con distintos sectores con el sector de comercio, restaurantes, construcción, automotriz, Canacintra y distintos grupos empresariales, para poder comentar y transmitir toda la información, respecto a la información por la contingencia”, dijo el secretario de gobernación.