Ante la falta de liquidez para lograr pagar rentas, energía eléctrica y telefonía fija, tres mil 150 comercios del Centro Histórico de Puebla reactivaron las ventas y sus servicios este lunes seis de julio.

El 70 por ciento de comercios ubicados en la periferia del corazón de Puebla abrieron sus puertas para intentar in extremis reactivar sus ventas y servicios este 6 de julio, con el objetivo de evitar un cierre definitivo y perder más de mil fuentes laborales.

De cuatro mil 500 establecimientos que se localizan entre la 8 Poniente a la 18 Poniente, abrieron tres mil 150 pequeños negocios de bajo muy bajo impacto, pero con la consigna de que en cualquier momento recibirán la visita de autoridades municipales y estatales para supervisar sus documentos de pagos de impuestos, refrendó, además los documentos que solicite la autoridad.

Bajo ese panorama, determinados propietarios preparaban sus establecimientos para abrir en la 5 de Mayo, pero decidieron mantener sus cortinas cerradas por el temor de que el Ayuntamiento olvide la tregua pactada el pasado viernes previo en donde la autoridad municipal indicó que no existirían clausuras.

En el recorrido realizado por Intolerancia Diario, se constató que la mayoría de los comercios de alto impacto como plazas comerciales, centros de artesanías, ropa, teléfonos móviles, además de tiendas dedicas a vender hule espuma en la Avenida Reforma, además sobre la 5 de Mayo de la 2 la 8 Poniente, permanecieron cerrados, al igual que en los Los Portales, zona en donde únicamente se ofrecían alimentos y café para llevar.

Bajo esa perspectiva, el presidente del Consejo de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, acentuó que el 70 por ciento de los comercios asentados en calles de la periferia del corazón de la Angelópolis, intentan reactivar sus ventas y servicios antes de cerrar definitivamente.

Pero aclaró que se es por la desesperación de los propietarios de ganar un poco de recursos para alargar lo más posible el cierre definitivo, aunque se recomendó tener todas las medidas sanitarias de protección sanitaria para evitar contagios de coronavirus, además de cumplir los lineamientos para evitar que las autoridades del Ayuntamiento procedan a la clausura.

"Conforme a lo que nos puntualizaron y por la cantidad de negocios ubicados en la periferia del centro histórico, al menos abrieron sus puertas un 70 por ciento del total ubicado de la 8 a la 18 Poniente casi todos son pequeños comercios o los considerados de bajo impacto pero tienen que sobrevivir".

Aclaró que no es un desafío a las autoridades, pero cada agremiado busca obtener algo de ganancias en esta pandemia con la que se debe aprender a convivir para no cerrar de manera definitiva los negocios.

Explicó que la mayoría de los pequeños negocios que abrieron son papelerías, tiendas de ropa, bisuterías, mercerías, tiendas de conveniencia, enseres domésticos, ferreterías, refacciones eléctricas y cambio de empaques de olla express.

El dirigente empresarial espera que en breve las autoridades puedan establecer en las mesas de trabajo, un esquema adecuado para una apertura paulatina de los negocios antes de que sea demasiado tarde para el sector y existan miles de desempleados.