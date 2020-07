El compositor italiano ganador del Oscar, Ennio Morricone. murió esta mañana en Roma, a la edad de 91 años, informó la prensa local.

El legendario autor de películas "Spaghetti Western", que llevaron al actor estadounidense Clint Eastwood a la fama, había sido hospitalizado la semana pasada después de sufrir fractura del fémur, indicó la agencia de noticias Ansa.

Su funeral será privado, "de acuerdo con la modestia que ha marcado cada acción de su vida", comentó el abogado del compositor, Giorgio Assumma, en una nota a la prensa.

Morricone recibió un Premio Honorario de la Academia en 2007 por su trayectoria.

Ganó su primer Oscar en la competencia principal (después de cinco nominaciones) en 2016 con la película de Quentin Tarantino "The Hateful Eight" que también recibió el Globo de Oro.

En su larga carrera, el músico italiano también ganó otros dos Globos de Oro, gracias a "The Mission" en 1987 y "The Legend of 1900" en 2000, tres Grammys y el Premio Honorario León de Oro en el Festival de Cine de Venecia en 1995, entre otros reconocimientos.

Su producción musical incluye una larga lista de películas populares en los últimos 50 años, empezando con la trilogía del director italiano Sergio Leone, "A Fistful of Dollars" (1964), "For a Few Dollars More" (1965) y "The Good, the Bad, and the Ugly" (1966), más tarde conocidos como Spaghetti Westerns.

Estas tres películas ayudaron a dar forma a la figura de Clint Eastwood, poco conocido en esa época, como un pistolero solitario y reservado que caracterizó el éxito de la carrera del actor estadounidense por largo tiempo.

Morricone también compuso la banda sonora de la famosa "Once Upon a Time in the West" (1972).

Entre otras películas, Morricone compuso la música para "The Untouchables" (1987) de Brian de Palma, "Frantic" (1988) de Roman Polansky, "Cinema Paradiso" (Oscar como Mejor Película Extranjera en 1990) del director italiano Giuseppe Tornatore, "Disclosure" (1994) de Barry Levinson y, nuevamente de De Palma "Mission to Mars" (2000), y de Tornatore, "The Best Offer" (2013).

En total, Morricone compuso la música para más de 500 películas, y era venerado en su natal Roma y en Italia como "Maestro".

Con información de Xinhua.