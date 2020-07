Siete personas calcinadas y por lo menos 49 más resultaron con quemaduras de diferentes grados tras el incendio de un camión cisterna que se estrelló en el corregimiento de Tasajera, municipio de Pueblo Viejo, Magdalena.

El alcalde Fabián Obispo Borja publicó un video en sus redes sociales para informar sobre la situación, de la cual dijo que es “bastante trágica”.

“Le rogamos a Dios que pueda cuidar la vida de la población. Estaré entregando mayores detalles”, dijo el mandatario.

El accidente se registró a las 8:30 de la mañana. Varios miembros de la comunidad se habrían acercado al lugar en el que estaba el vehículo volcado, el cual de repente se incendió. De acuerdo a lo mencionado por testigos, la conflagración se generó cuando dos de las personas cercanas al automotor, intentaron desprender la batería de este.

En una fotografía quedó en evidencia cómo los residentes del corregimiento se acercaban masivamente con pimpinas en las manos para llevarse el combustible del automotor accidentado.

En cuestión de segundos, el camión se incendió y las llamas alcanzaron a gran parte de los que extraían el hidrocarburo. A partir de allí se desencadenó la tragedia, que deja por lo menos siete muertos y más de 50 quemados. Los bomberos ya lograron extinguir las llamas.

Ambulancias llegaron desde Ciénaga y Santa Marta para trasladar a los quemados a diferentes clínicas y hospitales. También los heridos comenzaron a ser llevados en platones de camionetas y más vehículos.

Otros tres de los afectados por las llamas fueron remitidos a la Clínica General del Norte, ubicaba en Barranquilla.

“Los cuerpos están irreconocibles, no se sabe quién es quién. No se les ve nada, no sabemos quiénes son los que quedaron ahí”, expresó Fred Jiménez, gestor social del pueblo.

Estamos como gobierno analizando las causas y estaremos dando la información en las próximas horas a la ciudadanía.

Duque se pronunció

El presidente Iván Duque les envió este lunes “un mensaje de solidaridad y de acompañamiento” a las familias que perdieron a seres queridos en el accidente que ocurrió en la conexión entre Barranquilla y Soledad.

“Es realmente una situación dolorosa”, dijo el mandatario, y contó que se está trabajando con el Invias, con la Policía de Transporte y con los socorristas para tratar de esclarecer cuanto antes lo ocurrido.

“Estamos como gobierno analizando las causas del mismo y estaremos dando la información en las próximas horas a la ciudadanía”, concluyó el presidente.

Quiero enviar un mensaje de solidaridad y acompañamiento a quienes perdieron a sus seres queridos en el lamentable accidente que se registró hoy en la vía que conduce de Barranquilla a Ciénaga. Con las autoridades avanzamos en análisis e investigación de causas de este siniestro. pic.twitter.com/emUIjYKmLa — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 6, 2020

Con información de El Tiempo