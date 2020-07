Impactante y conmovedora son algunas de las características de la nueva serie “La Jauría”, la cual está basada en hechos reales teniendo su estreno oficial, este viernes 10 de julio exclusivamente por Amazon Prime Video.

“La Jauría” se podrá ver a lo largo de Latinoamérica y en España por Amazon Prime Video, retomando el verdadero caso de “La Manada”, ocurrido en España, pero que traspaso fronteras por todo lo acontecido a sus protagonistas.

De lo que veremos y sus protagonistas

La anticipada serie Amazon Original, cuenta la historia de la desaparición de una joven en una escuela católica, que lleva a cabo una manifestación e involuntariamente se vuelve el centro de una investigación policíaca que expone un mortal juego en línea que recluta a hombres para cometer actos de violencia en contra de mujeres.

Todo sale a la luz una vez que el video del ataque a esta joven se vuelve viral después de su desaparición y es que la serie mezcla de drama y thriller, comienza con la desaparición de Blanca Ibarra, (Antonia Giesen), la joven del colegio católico, víctima de un clan.

La serie de ocho episodios, de casi una hora de duración, es protagonizada por Daniela Vega (Una mujer fantástica), Antonia Zegers (Prófugos, The Club) y María Gracia Omegna (Joven y Alocada); junto con Mariana Di Girolamo (Ema, Pituca sin Lucas), Antonia Giesen (Ema, Inés del alma mía), Paula Luchsinger (Ema, Tranquilo Papá), Alberto Guerra (El Señor de los Cielos, Ingobernable), Marcelo Alonso (The Club) and Francisco Reyes (Una mujer fantástica).

De la dirección y producción

“La Jauría”, es dirigida por la aclamada Lucía Puenzo (XXY, Ingobernable), quien también comparte dirección con Nicolás Puenzo, Marialy Rivas y Sergio Castro dirigiendo episodios.

La serie es producida por la casa chilena Fábula (El Presidente, Una mujer fantástica) y Fremantle (The Young Pope, American Gods), junto con la compañía argentina, Kapow como productores asociados, en sociedad con la cadena pública TVN y el Consejo Nacional de Televisión (CNTV). Christian Vesper de Fremantle, Juan de Dios y Pablo Larraín de Fábula, Ángela Poblete y Juan Ignacio Correa. Fremantle es la distribuidora global de la serie.