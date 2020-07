Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se realizó la prueba para detectar Covid-19, y el resultado fue negativo.

En conferencia de prensa, expuso que no ha presentado los síntomas que refieren los doctores y autoridades sanitarias del país como fiebre, dolor de cabeza, garganta irritada entre otros.

La realización de la prueba Covid-19 ocurre previo al viaje que el mandatario realizará a Washington donde se reunirá con su homólogo, Donald Trump, y aseguró “no puedo viajar enfermo”.

Desde Palacio Nacional expuso: “Ya me hice la prueba del Covid-19. Me la hice porque voy a viajar y voy a actuar con responsabilidad y afortunadamente no tengo este virus, llevo mi certificado, no me quita nada si allá (en Estados Unidos) tengo que volver hacerme la prueba“.