El comercio informal es solapado por las autoridades municipales, afirmó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que su administración, por medio de la Secretaría de Gobernación (Segob) está actuando para que no se instalen, pues inequitativo que a la economía formal se le exija que no abran sus puertas y por otra parte siga funcionando el ambulantaje, en esta alta curva de contagios por el Covid-19.

En conferencia de prensa, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal reconoció que el dialogo con los ambulantes es complejo; sin embargo, su administración platica y escucha a todos los comerciantes, tianguistas y de mercados, de las diferentes demarcaciones de la entidad.

“El diálogo con la economía formal es un diálogo con sus representantes, siempre hay quienes tienen diferentes posiciones y se escuchan, puede haber no haber entendimientos, diálogo con la economía informal es muy complicado, son con líderes que pueden hasta cobrar el derecho de piso, solapados por las autoridades municipales, por eso dicen que no tienen atribuciones, es muy difícil, pero nosotros ya estamos actuando, ya estamos actuando porque asumimos que sí sería inequitativo que por un lado estuviéramos pidiendo que se reconociera que no hay condiciones y por otro lado estuvieran totalmente ya sin control los de la economía informal, estamos actuando”, dijo el gobernador.

El mandatario local dijo que se continuará el dialogo con la economía informal, por medio de la Segob, pues no existen condiciones para que en este momento la gente salga a las calles, ya que la entidad se encuentra en semáforo rojo ante la alta curva de contagios del Covid-19 y especialmente la capital poblana, la que ha registrado mayor número de contagios y fallecimientos de personas a causa de este virus.

“En el acuerdo que tuve con el secretario de gobernación lo que quedamos es que vamos a dialogar con la economía informal, los vamos a buscar porque la economía informal son los mercados, los tianguis, son todos, lo que acordamos, lo que acorde, que tanto la Segob como la dirección del gobierno van a entrar en un proceso de acuerdo con la economía informal”, dijo.

En su intervención, el secretario de gobierno, David Méndez Márquez, dio cuenta de la continuación de los operativos de verificación del cumplimiento de los decretos emitidos por el Gobierno del Estado, con respecto a la pandemia del Covid-19, por lo que se tienen mil 513 establecimientos visitados, 316 en la zona del Centro Histórico de Puebla con 59 clausuras.