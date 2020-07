El gobernador, Miguel Barbosa Huerta afirmó que su gobierno no permitirá impunidad y anunció que investigará el caso de la denominada “Maldita Vecindad Dos”, ubicada en el Centro Histórico de Puebla donde presuntamente operan bandas delincuenciales con el supuesto cobijo de autoridades municipales.

En conferencia de prensa, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal refirió que su gobierno investigará este caso en el que presuntamente está implicado el comandante Ángel García Rosales, quien estaría brindando protección a los grupos delictivos de esta casona que se ubica en la 16 Poniente y la 11 Norte.

“Lo estamos investigando, no voy a permitir que haya otra fuente de impunidad, no lo voy a permitir, está en proceso. Primero que sea real y después que sea lo que se dice, un centro delincuencial. No vamos dejar que los que solapan y encubren se queden libres, ya se acabó esto, vamos a ir hasta arriba, hasta arriba”, dijo el mandatario local.

Y es que, desde hace un par de semanas, a través de la columna “Porque los Muertos Corren Rápido” firmada por el periodista policiaco Alfonso Ponce de León en Intolerancia Diario, se informó que existen señalamientos en contra del comandante Ángel García Rosales por permitir, entre otras cosas, la operación de la denominada “Maldita Vecindad Dos”.

De acuerdo a esta publicación periodística, un delincuente con el alias “Margaro” se mueve con al menos diez sicarios y se dedican a la venta de alcohol adulterado, narcomenudeo y otras acciones delictivas como asaltos a transporte público y asaltos en negocios.

En este orden, el gobernador informó que el tema ya es investigado, por lo que no se permitirán más actos de la delincuencia e impunidad, actos que roben la tranquilidad de las familias poblanas.