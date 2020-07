De la epedimia de contagios de Covid-19 ha surgido personal apócrifo de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos para intentar engañar a propietarios de negocios y sacar dinero para evitar la supuesta clausura del establecimiento.

Además el titular de la dependencia, Gustavo Ariza Salvatori recordó a los dueños que Protección Civil que el Ayuntamiento no clausura establecimientos; únicamente exhorta al cierre de comercios no esenciales.

Reveló que el número de casos de personal patito es superior a los 10 casos que tiene registrados de personas que se acreditan como elementos de Protección Civil con documentos falsos.

Priorizó que PCGR, ha suspendido todos los desarrollos de revisión de documentos oficiales del Ayuntamiento por la pandemia.

Refrendó que el Programa Interno de Protección Civil a empresas, además de otros tipos de trámite, pero el personal sí se encuentra corroborando únicamente las acciones de prevención sanitaria para evitar contagios de Coronavirus y pide cerrar de los comercios no esenciales.

Refrendó que este "personal" pirata se presentó a partir de la publicación de los decretos estatales.

Ante ese panorama, conminó al sector empresarial y a los dueños de negocios chicos, medianos y grandes a no dejarse engañar por esos pseudo funcionarios que no usan el uniforme oficial de la dependencia y presentan documentos apócrifos porque no existe ningún trámite ni cobros.

Pidió a los dueños que cuándo lleguen esos funcionarios piratas hablen por teléfono denunciar inmediatamente a los números telefónicos 2 49 29 31 y 2 49 29 32 y si no tienen cámaras en sus comercios grabar a esas personas en su teléfono móvil para ayudar a la autoridad a denunciar a esas personas que lucran aprovechando la presencia del Covid-19.

Insistió que esas personas carentes de moral y solidaria emplean documentos falsos no tienen credencial de la secretaría.

Acentuó que cada uno de los elementos de la dependencia se tienen que identificar con subcredencial, uniforme y siempre se transportan en una unidad oficial bien rotulada en laterales, defensa y parte delantera.

Subrayó nuevamente que no se está pidiendo dinero para ninguna acción ya que están suspendidas.