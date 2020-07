Esta tarde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajó rumbo a Washington, Estados Unidos para reunirse con su homólogo Donald Trump, en un vuelo comercial de Delta Airlines, siendo la primera vez desde el inicio de la pandemia de Covid-19 que se le ha visto usando cubrebocas.

"Después de tres meses de necio de no quererse poner el cubrebocas, no había querido volar en todo este tiempo para no ponerse el cubrebocas, por eso se aventó hasta Cancún veintitantas horas por carreteras, por no quererse poner el cubrebocas, ahora que el presidente Trump le dice 'te necesito aquí porque estoy en campaña y necesito que los latinos, sobre todo los mexicanos vean a su presidente aquí conmigo, porque los he lastimado tanto que el voto latino está en mi contra, pero si te ven aquí conmigo me van a ver distinto'", ironizó Enrique Núñez durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN).

El periodista opinó que fue por egoísmo que el mandatario decidió ir en un vuelo comercial, además enfatizó que no viajaron con él los empresarios que lo acompañarán mañana en la cena que tendrán en Washington: "estarán Salinas Pliego, Jorge Hank Rhon, Carlos Slim, los que siempre los acusó como la mafia del poder ahora ya son sus cuates, al final tenía que doblar las manos, vaya hasta con Olegario Vázquez dueño de Excélsior, Grupo Imagen y Hospitales Ángeles".

Junto a López Obrador, viajó Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Alonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia; Graciela Márquez, secretaria de Economía y el Jefe de la Ayudantía, Daniel Asaf.

Usa AMLO placas falsas

Cabe destacar que al trasladarse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para su viaje, AMLO fue captado viajando a bordo de su austero Jetta blanco con unas placas que no correspondían al vehículo del presidente, sino a una camioneta Ford del modelo F-350 y de doble rodado.

"Placas sobrepuestas, que además, si a usted lo agarran con placas sobrepuestas es un delito, no es ni siquiera una falta administrativa, porque está usted falsificando un registro distinto (...) es increíble que el presidente utilice placas sobrepuestas y él habla del no a la corrupción", señaló el periodista.

Esta no es la primera vez que López Obrador usa un Jetta con placas distintas a las correspondientes. La vez anterior se trasladó en un vehículo con identificación sobrepuesta, entonces viajó con el presidente de España Pedro Sánchez, durante su visita a México.

El Presidente de España, Pedro Sánchez, se transportó con AMLO en su conocido Jetta blanco, tras su salida de Palacio Nacional pic.twitter.com/lihISc0KsF — Megáfono (@Megafono_Mx) January 31, 2019

¿Perdonarán los migrantes a AMLO tras su visita a Washington?

¡Así destrozamos la noticia esta noche en DLN!